Klasyfikacja końcowa Turnieju Czterech Skoczni. Są awanse Polaków

72. edycja Turnieju Czterech Skoczni dobiegła końca. Ostatni konkurs w Bischofshofen wygrał Stefan Kraft. Tuż za nim był Ryoyu Kobayashi, a na najniższym stopniu podium stanął Anze Lanisek. Żaden Polak nawet nie zbliżył się do pierwszej dziesiątki. Aleksander Zniszczoł był 16., Paweł Wąsek 18., a Dawid Kubacki pozycję niżej. Kamil Stoch, który był najwyżej po pierwszej serii spadł na 21. miejsce, a Piotr Żyła awansował z 30. na 29. lokatę. Niestety do finału nie wszedł Maciej Kot.

Końcowa klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni:

Triumfatorem tegorocznych zmagań był Ryoyu Kobayashi, który nie wygrał żadnego konkursu. Japończyk był drugi we wszystkich zawodach w Oberstdorfie, GaPa, Innsbrucku i Bischofshofen. Drugi w tabeli Andreas Wellinger stracił do swojego konkurenta 24,5 pkt. Rzutem na taśmę na podium klasyfikacji generalnej TCS wskoczył Stefan Kraft, który wyprzedził Jana Hoerla. Obaj Austriacy stracili do zwycięzcy kolejno 32,5 oraz 51,7 pkt.

Niestety polscy skoczkowie ani razu nie uplasowali się w pierwszej dziesiątce. Spośród Biało-Czerwonych najwyżej sklasyfikowany został Kamil Stoch – 15. pozycja. Kolejny był Piotr Żyła, który po ostatnim skoku awansował z 18. na 17. lokatę. Przeskokiem w tabeli może się również cieszyć Aleksander Zniszczoł z 26. na 22., Dawid Kubacki z 34. na 29. i Paweł Wąsek z 39 na 30 miejsce. Na 43. miejscu znalazł się Maciej Kot.

Klasyfikacja generalna Turnieju Czterech Skoczni LP Imię i nazwisko kraj liczba punktów 1. Ryoyu Kobayashi

Japonia

1145,2 2. Andreas Wellinger

Niemcy

1120,7 3. Stefan Kraft Austria

1112,7 4. Jan Hoerl Austria

1093,5 5. Anze Lanisek

Słowenia

1089,1 6. Michael Hayboeck Austria 1066,9 7. Lovro Kos

Słowenia

1043,8 8. Clemens Aigner

Austria 1042,4 9. Markus Lindvik Norwegia 1029,4 10. Timi Zajc Słowenia

1026,0 15. Kamil Stoch

Polska

997,0 17. Piotr Żyła

Polska

947,6 22. Aleksander Zniszczoł

Polska

831,9 29. Dawid Kubacki

Polska

611,9 30. Paweł Wąsek

Polska

553,2 43. Maciej Kot

Polska

308



