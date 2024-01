Był wielkim rywalem Adama Małysza. Zaapelował do polskich skoczków

Tak kiepskiego sezonu w wykonaniu polskich skoczków nie spodziewał się chyba nikt. W pierwszych trzynastu konkursach indywidualnych ani razu nasz zawodnik nie wszedł do czołowej dziesiątki, nie mówiąc już o potencjalnej walce o podium. Przełomu nie ma także podczas PolSKIego Turnieju. Nie widać również perspektyw na stabilizację na wysokim poziomie. Obecnie najwyżej sklasyfikowanym podopiecznym Thomasa Thurnbichlera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Piotr Żyła (23. miejsce).

Martin Schmitt ma radę dla Polaków

Na temat biało-czerwonych wypowiedziało się w trakcie tego sezonu kilka legend skoków narciarskich. W rozmowie z „Faktem” swoje trzy grosze dorzucił Martin Schmitt. Niemiec w krótki sposób zaapelował do Polaków i jednocześnie przyznał, że mamy do czynienia z sytuacją trudną do wytłumaczenia.

– Czasami pojawiają się przetasowania między sezonami. Zawodnicy nie mogę się przystosować w danej kampanii tak dobrze, jak inni. W takich sytuacjach skoczkowie muszą oddawać najlepsze skoki, na jakie ich stać i nie próbować zmieniać za dużo. Wtedy wskoczą na wyższy poziom – wyjaśnił były mistrz świata.

To nieco zaskakująca opinia ze strony Schmitta, ale być może właśnie zmienianie pojedynczych rzeczy przyczyni się do poprawy poziomu u Polaków. Schmitt zwraca uwagę, że kadrze przydałby się chociaż jeden lider z prawdziwego zdarzenia, bo wtedy innym będzie łatwiej.

Trwa PolSKI Turniej

W obecnej sytuacji trzeba liczyć na to, że wśród Polaków nastąpi chociaż jakiś jednorazowy wyskok. We wtorek (godz. 18:00) odbędą się kwalifikacje do konkursu indywidualnego w Szczyrku, który jest zaplanowany na środę. Później od piątku do niedzieli będzie trwała rywalizacja na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Piątek to dzień kwalifikacji, w sobotę czeka zawodników konkurs drużynowy, a na sam koniec zmagania indywidualne.

Na razie w PolSKIM Turnieju prowadzi reprezentacja Słowenii z notą 1558,4 pkt. Nasz zespół plasuje się na szóstej pozycji. Strata do liderów wynosi już 212,8 pkt.

