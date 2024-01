Polski skoczek zszokował tym, co zrobił. Znany trener był zaskoczony

Polski Związek Narciarski postanowił niedawno odsunąć od zawodów i szkolenia w kadrze B do zawodów FIS CUP w Szczyrku za krytykę trenera Davida Jiroutka, który niedawno dołączył do kadry. Ponadto PZN potwierdził zaufanie do kompetencji i pracy trenera kadry B w skokach narciarskich.

Były szkoleniowiec komentuje słowa Jakuba Wolnego

Na ten temat wypowiedział się też trener kadry A Thomas Thurnbichler. – Jeśli spojrzymy na to, jak wyglądały ostatnie lata w kadrze B, zawodnicy mieli wszystko. To jedyna ekipa Pucharu Kontynentalnego, która ma swojego serwismana i fizjoterapeutę. W związku z tym szukanie błędów gdzie indziej jest w według mnie niewłaściwe – powiedział w „Przeglądzie Sportowym”. Dodał również, że skoczek przeprosił za swoje zachowanie, ponieważ targały nim silne emocje, ale takie coś nie powinno mieć miejsca. – Powinien wszystko przemyśleć – podsumował Austriak.

Do słów skoczka odniósł się Maciej Maciusiak, czyli były szkoleniowiec kadry B reprezentacji Polski w skokach narciarskich. – Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że to wyszło od Kuby, bo jest taki spokojny. Oczywiście potrzebuje trenera na skoczni, znam go dobrze od wielu lat i wiem, że trzeba go czasem nawet za rączkę poprowadzić i pokazać dokładnie, co ma robić. Musi mieć jasny plan, może tego zabrakło – powiedział w rozmowie ze sport.pl.

– Te problemy musiały się nawarstwiać, to nie był jednorazowy wyskok. A co tam się dokładnie działo, to już muszą sobie wewnątrz teamu wyjaśnić. Szczególnie zawodnicy, trenerzy, Thomas Thurnbichler, który jest też odpowiedzialny za kadrę B, jest głównym dowodzącym. Ciężko to komentować, też widzieliśmy, w jakich okolicznościach te wszystkie słowa padły – zakończył.

