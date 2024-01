Jaka przyszłość czeka PolSKI Turniej? Enigmatyczne i niepokojące słowa

W sezonie 2023/24 pierwszy raz w historii Pucharu Świata byliśmy (a w chwili powstawania tego tekstu nadal jesteśmy) świadkami rozgrywania PolSKIego Turnieju. To absolutna nowość w kalendarzu zimowych zmagań w skokach narciarskich, ale czy nie okaże się tylko przyjemnym wyjątkiem? Kibice jak i cała reszta polskiego środowiska chciałaby, aby ten cykl pojawiał się w kalendarzu PŚ również w przyszłości, aczkolwiek słowa Sandro Pertile nie napawają optymizmem.

Pierwsza, historyczna edycja PolSKIego Turnieju

Przypomnijmy, że tegoroczna debiutancka edycja była podzielona na trzy etapy. Rywalizacja rozpoczęła się w piątek 12 stycznia od kwalifikacji do konkursu indywidualnego, następnie obejrzeliśmy zmagania duetów, a potem wspomniane zawody indywidualne. Wszystko to miało miejsce w Wiśle. Następnie PolSKI Turniej przeniósł się do Szczyrku, gdzie w planach były kolejne kwalifikacje oraz rywalizacja solowa. Ta jednak została przerwana przez wyjątkowo silny wiatr. Cykl zostanie domknięty w Zakopanem, gdzie ponownie obejrzymy eliminacje, zawody indywidualne oraz konkurencję drużynową.

Mimo iż PolSKI Turniej cieszy się dużą popularnością wśród fanów tej dyscypliny, wiadomo już, że w przyszłym sezonie nie znajdzie się on w kalendarzu Pucharu Świata. Potwierdził to oficjalnie Adam Małysz na antenie Eurosportu po przedwczesnym zakończeniu konkursu w Szczyrku. Prezes PZN-u przyznał, iż nie ma co spodziewać się zmiany decyzji w tej kwestii.

Pytanie brzmi, czy w następnych latach możemy oczekiwać powrotu tej imprezy? Z jednej strony nic nie jest wykluczone, ponieważ ponownej organizacji nie wykluczyli organizatorzy. Z drugiej na łamach „Przeglądu Sportowego” wypowiedział się dyrektor PŚ, czyli Sandro Pertile. Jego słowa bynajmniej nie napawają optymizmem.

twitter

Co dalej? Sandro Pertile zabrał głos

Działacz już wcześniej na antenie TVP Sport wspominał, iż frekwencja (kibiców) będzie miała duży wpływ na to, czy w przyszłości PolSKI Turniej znów pojawi się w rozpisce zawodów. Chodziło mu przede wszystkim o obecność fanów na zawodach w Szczyrku. I tu może pojawić się realny problem, ponieważ na obiekcie nie stawiło się wiele osób, co było związane między innymi z tym, że konkurs odbywał się w środę, a nie w weekend, jak inne.

W rozmowie z „PS” Pertile przyznał natomiast, iż docenia starania komitetu organizacyjnego, aczkolwiek na obiekcie Skalite istnieją pewne ograniczenia logistyczne, które nie są zbyt pozytywnie oceniane przez osoby decyzyjne w Pucharze Świata. – Jeśli chodzi o przyszłość tej skoczni w Pucharze Świata, będziemy o tym dyskutować po zakończeniu sezonu – podsumował enigmatycznie.

Czytaj też:

Dostał zielone światło, a potem runął na ziemię. Skoczek miał dużo szczęściaCzytaj też:

Chwile grozy z udziałem Dawida Kubackiego. Skoczek wyjaśnił, co się stało