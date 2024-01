Słoweński skoczek nie spodziewał się takiej reakcji. Poruszające sceny w Zakopanem

Dawid Kubacki opuścił końcówkę sezonu 2022/2023. Jego żona Marta trafiła do szpital z poważnymi problemami kardiologicznymi i długo walczyła o przeżycie. Gdy skoczek dowiedział się o sytuacji żony, wyjechał z konkursu Pucharu Świata nie zważając na wyniki. Nie wrócił już do startów, przez co w klasyfikacji generalnej spadł poza podium.

Polacy uhonorowali Anze Laniska za gest wobec Kubackiego

W ostatniej chwili w zestawieniu wyprzedził go Anze Lanisek. Podczas ceremonii wręczenia nagród w Planicy skoczek wniósł na podium tekturową makietę Dawida Kubackiego. „To Dawid powinien stać na podium” – mówił po całym zdarzeniu 27-latek. Ten gest poruszył serca kibiców. Nie było osoby, która nie pogratulowałaby zawodnikowi. Co więcej, w ojczyźnie otrzymał za to nagrodę fair play.

Teraz przyszedł czas na nagrodę od Polaków. W sobotę po skoku w serii próbnej przed konkursem drużynowym spikerzy wywołali Laniska na środek skoczni. Gdy zobaczył mężczyzn ubranych w niecodzienne kożuchy mógł się zdziwić. Po chwili kilkadziesiąt tysięcy kibiców zachęconych przez prowadzących imprezę zaczęło skandować „Anze, Anze, hvala ti”, co znaczy „Anze, Anze, dziękujemy ci”.

Lanisek poczuł się poruszony całą sytuacją. Zdarzenie z Planicy sprawiło, że nawiązał bliską relację z Kubackim. Często ze sobą rozmawiają podczas zawodów Pucharu Świata. Polski skoczek i jego żona Marta podobnie jak wszyscy kibice byli wzruszeni gestem rywala. Zawodnik kadry Thurnbichlera nagrał nawet filmik z podziękowaniami, gdy Lanisek otrzymywał wspomnianą wcześniej nagrodę z rąk Słoweńskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych.

twitter

Lanisek i Kubacki walczą w Pucharze Świata

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2023/2024 Anze Lanisek plasuje się na siódmym miejscu. Dawid Kubacki jest 26.

Czytaj też:

To największy problem młodych skoczków. Małysz studzi optymizm po sukcesieCzytaj też:

Kamil Stoch podekscytowany przed skokami w Zakopanem. Wymowne słowa