Fatalne warunki atmosferyczne. Jest decyzja w sprawie kwalifikacji do mistrzostw świata

Kulm jest areną najważniejszej imprezy sezonu dla skoczków narciarskich. Mowa o mistrzostwach świata w lotach. Te miały rozpocząć się w czwartek, 25 stycznia. Warunki atmosferyczne jednak od samego rana nie były najlepsze, stąd były obawy, czy uda się przeprowadzić kwalifikacje oraz dwie serie treningowe.

Zmiany w programie zawodów

Ostatecznie jury szybko odwołało kwalifikacje. Ważny jest też fakt, że nie zostaną one rozegrane w piątek przed dwoma pierwszymi seriami mistrzostw świata. Po prostu jury uznało, że dopuści do konkursu wszystkich zgłoszonych zawodników, których jest 47. W trzech kolejnych seriach ujrzymy już natomiast 30 skoczków.

Pozostaje pytanie, czy warunki pogodowe pozwolą na rozegranie czegokolwiek. Od piątku wiatr ma zmniejszać na sile. W czwartek natomiast nie tylko on był kłopotem dla organizatorów. Do Austrii zawitała odwilż. Niemałe opady deszczu sprawiają, że zeskok jest w przeciętnym stanie.

twitter

Musi się odbyć co najmniej jeden trening

Bardzo ważnym zapisem w regulaminie jest to, że potrzeba przeprowadzić co najmniej jeden trening, by później mogły ruszyć zawody rangi mistrzowskiej. Dlatego działacze Międzynarodowej Federacji Narciarskiej mają już plan, w jaki sposób to zrobić. Opowiedział o tym w rozmowie z Interią trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler.

– Jeśli w czwartek nie dałoby się w ogóle skakać, wówczas serie treningowe zostaną przełożone na piątek na godzinę 11.30, a potem o godzinie 14.00 ruszałyby pierwsza seria konkursowa – podkreślił Austriak.

Ostatecznie w czwartek odwołano również treningi, więc zapewne FIS uruchomi plan B programu zawodów. Przypomnijmy natomiast, że Thomas Thurnbichler zabrał do Austrii pięciu swoich podopiecznych. To Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek. W rywalizacji o mistrzostwo świata będzie mogło wystąpić czterech z pięciu Polaków.

Czytaj też:

Dramat Anze Laniska. Kontuzja pozbawia go szans na wielki sukcesCzytaj też:

Poruszający gest polskich skoczków ws. kontuzji Anze Laniszka. Zobacz nagranie