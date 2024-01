Skoczek narciarski zareagował na film polskiej kadry. Te słowa mówią wszystko

W środę 24 stycznia informowaliśmy o urazie Anze Laniska. 27-latek doznał kontuzji prawego kolana podczas lądowania na skoczni w Planicy. Badania wykazały, że zawodnik doznał uszkodzenia więzadła pobocznego wewnętrznego, co oznacza, że będzie pauzował przez około dwa miesiące. Słoweniec jest wyjątkowo lubiany w Polsce. Skoczek narciarski zyskał wiele w oczach naszych kibiców po wyjątkowym geście, kiedy pojawił się na podium Pucharu Świata z tekturową podobizną Dawida Kubackiego. Biało-Czerwoni fani nawet docenili to podczas ostatniego konkursu w Zakopanem, dziękując mu za postawę fair play.

Anze Lanisek zareagował na film z udziałem polskich skoczków

Po wypłynięciu informacji o kontuzji Słoweńca polscy skoczkowie w składzie Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Kamil Stoch wsparli Laniska w tym trudnym momencie, życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. – Mam nadzieję, że niebawem znów powalczymy razem na skoczni. Przykro mi, że nie mogę pomóc bardziej w tej sytuacji, ale jestem przekonany, że poradzisz sobie i wkrótce zobaczymy się na skoczniach. Cześć, szybkiego powrotu do zdrowia! – powiedział czwarty zawodnik ubiegłego sezonu,

Jakiś czas później po wstawieniu tego wideo na internetu PZN opublikował na swoim profilu w serwisie X, że Anze Lanisek odpowiedział na filmik polskich skoczków. „Chłopaki, dziękuję za wsparcie, trzymam za Was kciuki. Życzę Wam dalekich i bezpiecznych lotów, czerpcie z nich radość. Do zobaczenia niebawem na skoczni!” – powiedział.

Do życzeń szybkiego powrotu Słoweńca do zdrowia dołączył się również Polski Związek Narciarski. „Anze – my również życzymy Ci jak najszybszego powrotu do zdrowia! Z niecierpliwością czekamy na Ciebie na skoczni!” – napisali.

