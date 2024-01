Martwiące słowa gwiazdy. Był bezwzględnie szczery

W sezonie 2023/24 jest jeden faworyt do tego, by zdobyć Kryształową Kulę – Stefan Kraft. Reprezentant Austrii od początku sezonu prezentuje się świetnie i choć od czasu do czasu zdarzają mu się nieco słabsze występy, i tak nie schodzi on z bardzo wysokiego poziomu. Pytanie, czy 30-latek utrzyma go aż do końca rywalizacji? Po jego ostatnich słowach można było nabrać wątpliwości.

Świetne wyniki Stefana Krafta

Dotychczasowe wyniki Krafta są jednak imponujące. Rozpoczął on sezon od 4 kolejnych zwycięstw w konkursach indywidualnych, a ogólnie wygrał aż 7 z 14 zawodów. W 4 innych plasował się na niższych miejscach podium i tylko 3 razy finiszował poniżej ścisłej czołówki. To sprawiło, że w klasyfikacji generalnej ma aż 1089 punktów i ponad 250 przewagi nad drugim Andreasem Wellingerem.

Bynajmniej nie jest jednak tak, ze kolejne triumfy Austriaka przychodzą mu z łatwością. Wręcz przeciwnie, na przykład po ostatnim konkursie dopadł go kryzys, o którym opowiedział agencji prasowej APA. Z relacji skoczka wynika, że dawno nie było mu tak trudno się zregenerować. W ogóle nie mógł spać, a do tego czuł się wyczerpany i „zupełnie pusty”.

Duże kłopoty Austriaka

30-latek wyjaśnił też, że coraz mocniej dręczą go problemy zdrowotne. W tym kontekście warto pamiętać, iż dopadły one Krafta także przed Turniejem Czterech Skoczni. Zmagał się on wówczas z nawracającym bólem w plecach. Właśnie z tego względu kolejne starty są dla niego coraz bardziej męczące.

Sportowiec zaznaczył również, że potrzebuje konkretnego odpoczynku. – Do środy chcę się całkowicie wyłączyć. Planuję siedzieć na kanapie i nic nie robić przez trzy dni. Powinienem się w końcu wyleczyć – przyznał. Jego zdaniem wszystko powinno wrócić do normy dzięki temu, iż przez dłuższy czas będzie mógł po prostu poleżeć w łóżku i się nie obciążać.

Zabrzmiało to dość martwiąco w kontekście tego, że jesteśmy dopiero na półmetku zimowego sezonu 2023/24. Przed skoczkami jeszcze wiele startów, w tym także dalekie wyjazdy do Lake Placid w USA czy Sapporo w Japonii. Nadchodzące tygodnie będą więc trudne dla Krafta zarówno pod kątem stricte sportowym jak i fizycznym.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2023/24

1. Stefan Kraft (Austria) – 1089 pkt

2. Andreas Wellinger (Niemcy) – 837 pkt

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 736 pkt

4. Jan Hoerl (Austria) – 617 pkt

5. Pius Paschke (Niemcy) – 555 pkt

6. Anze Lanisek (Słowenia) – 550 pkt

7. Karl Geiger (Niemcy) – 520 pkt

8. Michael Hayboeck (Austria) – 414 pkt

9. Marius Lindvik (Norwegia) – 359 pkt

10. Manuel Fettner (Austria) – 358 pkt

22. Piotr Żyła – 117 pkt

24. Dawid Kubacki – 108 pkt

26. Kamil Stoch – 89 pkt

28. Aleksander Zniszczoł – 67 pkt

36. Paweł Wąsek – 42 pkt

51. Maciej Kot – 4 pkt