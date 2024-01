Thunrbichler zadecydował. Oto skład reprezentacji Polski na skoki w Willingen

Sezon zimowy 2023/24 w skokach narciarskich nie zwalnia ani na chwilę. Dopiero co zakończyły się mistrzostwa świata w lotach w Bad Mitterndorf, a już niebawem zawodnicy znów wrócą do rywalizacji. Tym razem przyjdzie im rywalizować w Willingen, czyli na największym obiekcie w Pucharze Świata. Thomas Thurnbichler wybrał już skład reprezentacji Polski na nadchodzące zawody.

Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Willingen

Decyzję szkoleniowca tradycyjnie ogłoszono w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego. We wpisie dotyczącym najbliższych konkursów pojawiły się nazwiska pięciu zawodników, na których postawi austriacki szkoleniowiec. Niespodzianek nie ma – w Niemczech swoje umiejętności zaprezentują Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. W drużynie zabrakło miejsca dla Macieja Kota, który w minionych tygodniach również często pojawiał się w kadrze A.

Czego powinniśmy oczekiwać od biało-czerwonych? Szanse na to, iż któryś z nich powalczy o podium, są raczej znikome. Niemniej niedawne występy niektórych Polaków w trakcie mistrzostw świata w lotach były obiecujące. Bardzo dobrze spisywał się między innymi Piotr Żyła, który w klasyfikacji indywidualnej zajął 6. miejsce. Obiecująco wyglądały również starty Aleksandra Zniszczoła – on akurat zajął 12. pozycję. Pozostali biało-czerwoni mają jednak sporo do poprawy przed kolejnymi występami.

Terminarz Pucharu Świata w Willingen

Piątek, 2 lutego:

14:00 – seria treningowa

16:45 – kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego

Sobota, 3 lutego:

14:45 – seria próbna

16:00 – konkurs indywidualny

Niedziela, 4 lutego:

14:30 – kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego

16:10 – konkurs indywidualny

Czytaj też:

Będzie dodatkowy konkurs Pucharu Świata. To zastępstwo za SzczyrkCzytaj też:

Ekspert punktuje PZN. Ma sporo do zarzucenia