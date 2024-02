Wielki sukces polskiego skoczka. Czekał na to od 4 lat

W sezonie 2023/24 polscy skoczkowie narciarscy nie dają kibicom zbyt wielu powodów do tego, aby się cieszyć czy nawet świętować. Na świeczniku są oczywiście ci zawodnicy, którzy występują w Pucharze Świata, jak Dawid Kubacki, Kamil Stoch czy Piotr Żyła. Niestety nawet na zapleczu biało-czerwoni spisywali się słabo. Aż do 4 lutego, kiedy to jeden z naszych rodaków w końcu mógł cieszyć się ze zwycięstwa.

Sukces Macieja Kota w Pucharze Kontynentalnym

Mowa o zawodach Pucharu Kontynentalnego, które odbywają się aktualnie w Lillehammer. Doszło tam do niecodziennej sytuacji, ponieważ jednego dnia zorganizowano dwa konkursy w związku z koniecznością przełożenia tego zaplanowanego pierwotnie na sobotę 3 lutego. To właśnie w nim świetnie spisał się Maciej Kot.

Łatwego zadania nie miał, ponieważ w pierwszej serii pofrunął na 125,5 metra, w związku z czym zajmował czwarte miejsce. To właśnie z niego atakował przeciwników w walce o podium. Wojna nerwów była więc intensywna, ale to właśnie Polak wyszedł z niej zwycięsko. W drugiej części rywalizacji poleciał na 132. metr, dzięki czemu pokonał kilku dobrze dysponowanych oponentów. Był to dla niego czwarty triumf w Pucharze Kontynentalnym.

W drugim konkursie rozegranym 4 lutego doświadczonemu skoczkowi poszło znacznie gorzej, ponieważ uzbierał zaledwie 278,1 punku i z tym wynikiem zajął dopiero dziewiątą lokatę. Dużo lepiej wypadł za to Jakub Wolny, ponieważ uplasował się na trzeciej pozycji.

Puchar Kontynentalny. Wyniki 1. konkursu w Lillehammer

1. Maciej Kot (Polska) – 313,4 pkt

2. Fredrik Villumstad (Norwegia) – 310,5 pkt

3. Maksim Bartolj (Słowenia) – 308,4 pkt

4. Maximiliaan Ortner (Austria) – 301,3 pkt

5. Klemens Murańka (Polska) – 300,1 pkt

6. Clemens Leitner (Austria) – 295,4 pkt

7. Timon-Pascal Kahofer (Austria) – 287,7 pkt

8. Francisco Moerth (Austria) – 287,5 pkt

9. Iver Olaussen (Norwegia) – 287,1 pkt

10. Constantin Schmid (Niemcy) – 283,8 pkt

21. Andrzej Stękała (Polska) – 269,2 pkt

22. Jakub Wolny (Polska) – 268,8 pkt

28. Jan Habdas (Polska) – 246,8 pkt

30. Kacper Juroszek (Polska) – 136,3 pkt

