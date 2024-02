Norwescy skoczkowie chcą zwolnić Stoeckla. Skoczek wszystko potwierdził

Norwegia to jeden z krajów-potęg jeśli chodzi o skoki narciarskie. Sportowcy tej nacji bardzo często błyszczeli w Pucharze Świata. Daleko nie szukając – w minionym sezonie Halvor Egner Granerud zdobył kryształową kulę. W obecnym jednak szło mu na tyle słabo, że ostatnio postanowił zrezygnować ze startów i spokojnie trenować. Słabo idzie też pozostałym – tylko Marius Lindvik jest w pierwszej dziesiątce, a konkretnie na 9. pozycji. Wyniki to jednak wyłącznie jedna ze składowych tego, co doprowadziło do rozłamu między zawodnikami a trenerem Alexandrem Stoecklem.

Forfang wysłał sms w sprawie Stoeckla

Jako pierwsza o całej sprawie poinformowała redakcja „VG”, gdzie opisano, iż zawodnicy z reprezentacji Norwegii postanowili wysłać pismo do swojej federacji. Zawarli w nim wiele informacji na temat tego, jak źle traktuje ich selekcjoner i domagają się interwencji w tej sprawie. Sam szkoleniowiec natomiast nie pojawił się ani w Willingen, ani w Lake Placid, gdzie odbywały się ostatnie konkursy. Ponoć było to spowodowane między innymi narastającym konfliktem.

Na łamach „Dagbladet” czytamy natomiast dalsze rewelacje w tej intrygującej sprawie. Dziennik ten zacytował treść sms-a, którego Johann Andre Forfang miał rozesłać do dziennikarzy zainteresowanych tą sprawą. Skoczek nie owijał w bawełnę i potwierdził wcześniejsze doniesienia medialne.

„Możemy potwierdzić, że po mistrzostwach świata w lotach sportowcy wspólnie wysłali list do związku. Tu nie chodzi o wyniki. Sprawa ta nie może jednak czekać do wiosny, ponieważ trzeba skompletować sztab na kolejny sezon Pucharu Świata. Dodatkowo niezależny list wystosowała także grupa występująca w Pucharze Kontynentalnym – w kadrze A nie byliśmy tego świadomi. My, sportowcy, pragniemy rozwiązać ten problem wewnętrznie, aby zakończyć sezon w dobrym stylu” – napisał 28-latek, cytowany przez „Dagbladet”. Zawodnik nie chciał jednak odpowiadać na dalsze pytania dziennikarzy.

Co dalej ze Stoecklem?

Redaktorzy skontaktowali się także z Clasem Brede Brathenem, czyli bezpośrednim przełożonym Alexandra Stoeckla. To właśnie ten człowiek decyduje o mianowaniu trenerów opiekunami poszczególnych norweskich zespołów. – Myślę, że warto usiąść, porozmawiać i właściwie przejść przez ten problem. To moja odpowiedzialność – skwitował enigmatycznie.

Na razie nie wiadomo, jaki będzie dalszy ciąg w tej sprawie – czy federacja zdecyduje się zwolnić selekcjonera reprezentacji Norwegii, czy jednak nie. Warto przypomnieć, iż 51-latek to zasłużona osoba i niemal żywa legenda skoków narciarskich w tym kraju. Tamtejszą kadrę A prowadzi od 2011, a w tym czasie jego podopieczni zdobyli aż ponad 50 medali w różnych turniejach i zawodach – od Pucharu Świata po zimowe igrzyska olimpijskie.

Które miejsca zajmują Norwegowie w klasyfikacji generalnej?

9. Marius Lindvik – 524 punkty

13. Johann Andre Forfang – 384 punkty

20. Halvor Egner Granerud – 244 punkty

21. Kristoffer Eriksen Sundal – 223 punkty

31. Daniel Andre Tande – 88 punktów

39. Benjamin Oestvold – 45 punktów

47. Robin Pedersen – 20 punktów

49. Robert Johansson – 14 punktów

52. Sindre Ulven Joergensen – 14 punktów

