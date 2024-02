Noriaki Kasai dokonał niemożliwego. Pięćdziesięciolatek znów pofrunie w PŚ

Noriaki Kasai to legenda skoków narciarskich. Urodzony w 1972 roku skoczek nie myśli o końcu kariery, a jego celem jest start na igrzyskach olimpijskich w 2026 roku w Mediolanie oraz Cortinie d’Ampezzo. W piątkowych (tj. 16 lutego) kwalifikacjach na skoczni Okurayama w Sapporo Japończyk dołożył kolejną cegiełkę do swojego celu. Kasai po skoku na odległość 106 metrów, wszedł do sobotniego konkursu.

Noriaki Kasai pewny udziału w konkursie Pucharu Świata na Okurayamie

Dla Japończyka będzie to powrót do rywalizacji o punkty z najlepszymi skoczkami świata po dokładnie 1476 dniach. W sobotę japoński skoczek zaprezentuje się w pucharowej rywalizacji po raz 570 w karierze. Kasai stanie się najstarszym skoczkiem w historii Pucharu Świata, w sobotę 17 lutego 2024 roku mając dokładnie 51 lat, 8 miesięcy i 11 dni. Japończyk debiutował w PŚ w 1988 roku, jest też pierwszym zawodnikiem po 50. roku życia, który zdołał przebrnąć przez kwalifikacje do konkursu.

twitter

Kasai to wyjątkowa postać, bardzo lubiana przez kibiców na całym świecie. Miły akcent w mediach społecznościowych umieścił Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski stanął do wspólnej fotografii właśnie z Japończykiem oraz równie znanym i lubianym, Simonem Ammannem. Ten tercet mógłby obdarować kilka reprezentacji w liczbę swoich sukcesów.

facebook

Dodajmy, że rywalizacja w Sapporo dobrze kojarzy się polskim zawodnikom. Adam Małysz triumfował na normalnej skoczni Miyanomori w konkursie PŚ w 1997 roku. Orzeł z Wisły wygrywał również na Okurayamie, dwukrotnie w sezonie 2000/01. Na dużym obiekcie w Sapporo wygrywał również Maciej Kot i Stoch, obaj dzień po dniu w 2017 roku. Dodatkowo Stoch jest rekordzistą obiektu z wynikiem 148,5 metra w 2019 roku.

Puchar Świata w Sapporo. Gdzie i kiedy oglądać rywalizację skoczków?

Początek sobotniego (tj. 17 lutego) konkursu na Okurayamie o godzinie 8:00 polskiego czasu. Transmisja będzie dostępna w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację o punkty poprzedzi seria próbna, przewidziana na g. 7:00.

W niedzielę (tj. 18 lutego) odbędą się kwalifikacje o g. 1:30 (transmisja w Eurosporcie i Eurosport Extra w Playerze). Za to od g. 3:30 wystartuje pierwsza seria konkursowa. Będzie ją można oglądać w Eurosporcie 1, w otwartym TVN oraz Eurosporcie Extra we wspomnianym wcześniej Playerze.

Dodatkowo kanały Eurosportu dostępne są m.in. na platformie Polsat Box Go.

Czytaj też:

Aleksander Zniszczoł potwierdził wysoką formę. Znów był najlepszym z PolakówCzytaj też:

Mowa-trawa polskich skoczków. Nikt już tego nie kupuje