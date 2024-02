Trener Polaków pominął jednego skoczka w powołaniach. Znamy powód

Puchar Świata w skokach narciarskich wraca do Europy. Skoczkowie będą rywalizować w najbliższy weekend na obiekcie do lotów w Oberstdorfie. Polska mogła wysłać na te konkursy pięciu zawodników, ale nie skorzystała z tego limitu. Do Niemiec pojadą tylko: Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki. W ostatniej chwili trener Thomas Thurnbichler usunął z listy powołanych Klemensa Murańkę.

Wiemy, dlaczego Murańka nie jedzie do Oberstdorfu

Przy ogłaszaniu kadry na Oberstdorf Thomas Thurnbichler wytłumaczył dokładnie, o co chodzi z brakiem piątego zawodnika. Austriak nie dość, że zrezygnował z Murańki, to jeszcze nie wystawił do składu nikogo nowego. Jaki jest powód absencji 28-latka? Okazuje się, że Murańka czuje swego rodzaju niepewność przed lataniem na tak wielkich obiektach.

– Klemens Murańka był ujęty w planie na Oberstdorf, natomiast nie czuje się w stu procentach pewny, by wziąć udział w lotach narciarskich, więc postanowiliśmy, że wróci do domu – powiedział Thurnbichler, cytowany przez Polski Związek Narciarski na platformie X.

Skoczkowie mają za sobą podróże do USA i Japonii, lecz nie wrócą do domów choćby na chwilę. Wszystko przez strajk linii lotniczych w Niemczech. Thurnbichler opowiedział, że zawodnicy sami wymyślili rozwiązanie, które mu się podoba.

– Z powodu strajków niemieckich linii lotniczych Lufthansa pojawiły się problemy na drodze powrotnej z Japonii. Plan zakładał, że zawodnicy wrócą do domów w poniedziałkowy wieczór. Strajki sprawiły jednak, że ekipa utknęła we Frankfurcie. Postanowiliśmy, by stamtąd udać się prosto do Oberstdorfu. Zawodnicy wyszli z tą inicjatywą. Doceniam tę decyzję, jest ona najlepsza w kontekście przygotowań do zawodów. Mniej podróżowania i więcej regeneracji. Już we wtorek dotrą do Oberstdorfu – dodał austriacki szkoleniowiec.

Plan rywalizacji w Oberstdorfie

W tym sezonie poza mistrzostwami świata w lotach narciarskich skoczkowie nie mieli okazji polatać. Wszyscy zapewne mają zatem chrapkę na występy na mamucie w Oberstdorfie.

W czwartek o godzinie 16:40 odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego. Dzień później skoczków czeka rywalizacja w duetach (początek o 15:45). Sobota i niedziela to już zmagania indywidualne. W obu przypadkach ruszą o godzinie 16. W niedzielę o 14:30 zostaną jeszcze rozegrane kwalifikacje.

