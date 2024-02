Możliwy powrót Rosjan na skocznie. Dyrektor Pucharu Świata reaguje

Rosyjscy i białoruscy sportowcy powoli wracają do zmagań w poszczególnych dyscyplinach, np. będzie można ich zobaczyć na igrzyskach olimpijskich pod neutralną flagą. Jednak są dziedziny, w których nie ma zawodników tej nacji. Do nich należą m.in. skoki narciarskie. Przypomnijmy, że po rozpoczęciu inwazji przez Rosję na Ukrainę w 2022 roku nie oglądamy tych skoczków w Pucharze Świata. Przedstawiciele tych reprezentacji nie biorą udziału w walce o Kryształową Kulę od zmagań w Lahti w sezonie 2021/22. Jednak zaczęły się pojawiać głosy, że Rosjanie mogą powrócić do Pucharu Świata w kampanii 2024/25.

Rosjanie wrócą na skocznie? Dyrektor Pucharu Świata reaguje

Dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali na ten temat z dyrektorem Pucharu Świata – Sandro Pertile. Na pytanie, czy powrót zawodników tej nacji jest możliwy w przyszłym sezonie, działacz odparł, że FIS nie jest w stanie przewidzieć, jak wyewoluuje sytuacja polityczna. – Rada śledzi sytuację międzynarodową i z pewnością się do nas zwróci – dodał.

Dyrektor Pucharu Świata w skokach narciarskich został również zapytany o osobiste stanowisko w tej sprawie. – Mam nadzieję, że ogólna sytuacja polityczna na świecie się poprawi i pozwoli wszystkim sportowcom na rywalizację – kontynuował.

– To jednak nie zależy ode mnie. To po prostu ludzka nadzieja – zakończył.

Puchar Świata w skokach przeniósł się do Oberstdorfu

Sezon 2023/24 Pucharu Świata powoli zbliża się do końca. Teraz skoczkowie będą rywalizowali w Oberstdorfie. Konkurs zaplanowany został na godz. 16:00 w sobotę 24 lutego. Rywalizację o godz. 14:30 poprzedzą kwalifikacje, które nie mogły się odbyć w czwartek z powodu trudnych warunków pogodowych.

Transmisję na żywo z tych zmagań można oglądać w TV na kanałach Eurosport 1 i TVN (kwalifikacje są dostępne wyłącznie w Eurosporcie). Ponadto poczynania polskich skoczków można oglądać w serwisach streamingowych online, np. w Polsat Box Go i w Playerze.

