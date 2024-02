Kamil Stoch odpalił w drugiej serii. Nieudane zawody dla Dawida Kubackiego

Do konkursu Pucharu Świata w Oberstdorfie zakwalifikowało się wszystkich czterech Polaków. Ich próby były bardzo obiecujące, bo Kamil Stoch poleciał na odległość 215,5 m, co zagwarantowało mu trzynastą miejsce. Piotr Żyła i Dawid Kubacki trochę gorzej, bo uzyskali kolejno 204,5 i 204 m, co pozwoliło im uplasować się na 23. i 26. lokacie. Najlepiej skoczył (224 m) najrówniejszy w tym sezonie Aleksander Zniszczoł i był dziesiąty.

Puchar Świata w Oberstdorfie: Fatalny skok Dawida Kubackiego

W pierwszej serii konkursowej ponownie oglądaliśmy czterech Polaków z rzędu. Jako pierwszy na belce zameldował się Kamil Stoch. Reprezentant Polski nie skoczył tak dobrze, jak w kwalifikacjach, ale 204,5 metra zapewniło mu awans do finału. Podobny skok oddał następny w kolejności Piotr Żyła. „Wiewiór” uzyskał odległość metr bliższą niż swój kolega z reprezentacji i – podobnie jak on – zagwarantował sobie występy w drugiej serii.

Niestety swój skok zupełnie zepsuł Dawid Kubacki. Nowotarżanin doleciał tylko do 177-metra, co niestety oznaczało koniec tych zawodów. Aleksander Zniszczoł po raz kolejny udowodnił, że aktualnie jest w najlepszej formie. 210 metrów pozwoliło mu cieszyć się z awansu i pozwoliło liczyć na dość wysoką lokatę.

Najlepszy po pierwszej serii był Peter Prevc (230,5 m). Drugi uplasował się Timi Zajc (230 m), a na trzecim miejscu znalazł się lider klasyfikacji generalnej Stefan Kraft (222 m). Najlepszy z Polaków – Aleksander Zniszczoł zajął 12 miejsce. Kamil Stoch był 21. ze stratą 5 pkt do rodaka. Ostatnim biało-czerwonym, który uzyskał awans do serii finałowej, był Piotr Żyła (26.). Dawid Kubacki zakończył zmagania na 39 lokacie.

Wyniki polskich skoczków:

12. Zniszczoł – 210 m

21. Stoch – 204 m

26. Żyła – 203,5 m

39. Kubacki – 177 m

Timi Zajc wygrał Puchar Świata w Oberstdorfie

Jako pierwszy z biało-czerwonych w serii finałowej zameldował się Piotr Żyła. Niestety "Wiewiór" skoczył zaledwie 198 metrów, co – sądząc po reakcji – nie do końca go zadowalało. Chwilę później na belce oglądaliśmy Kamila Stocha. Mistrz z Zębu leciał nisko nad zeskokiem, ale w odpowiednim momencie złapał noszenie i wyciągnął swoją próbę na 221 m. Niestety przy lądowaniu zachwiał się, co odbiło się na notach, ale postawa naszego reprezentanta w tym konkursie może cieszyć.

Ostatnim podopiecznym Thomasa Thurnbichlera w tych zawodach był Aleksander Zniszczoł. Reprezentant Polski osiągnął odległość 219,5 metra i niestety nie dał rady utrzymać 12. lokaty. Ostatecznie zawodnik ukończył zmagania na 19. pozycji. Spory awans uzyskał Kamil Stoch, który zajął miejsce swojego kolegi i skończył dwunasty. Piotr Żyła zakończył zmagania na 26. lokacie.

Sobotni konkurs w Oberstdorfie wygrał Timi Zajc (230 m), drugie miejsce zajął Peter Prevc (232 m), a na najniższym stopniu podium uplasował się Stefan Kraft (225,5 m).

