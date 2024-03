Ma 16 lat, może już startować w Pucharze Świata. Sukces polskiego skoczka

Polscy skoczkowie zbliżają się do końca sezonu Pucharu Świata. Poza Aleksandrem Zniszczołem cała kadra może mówić o sporym rozczarowaniu. Po tragicznej pierwszej części przyszły lepsze wyniki w nowym roku, ale ostatnie podium Zniszczoła było zarazem pierwszym dla Biało-Czerwonych w obecnych zmaganiach.

Polski nastolatek z prawem startów w Pucharze Świata

Polski Związek Narciarski i Thomas Thurnbichler muszą patrzyć również w przyszłość. Ta objawia się końcem karier weteranów – Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Już teraz należy myśleć o tym, kto może zastąpił czołowych skoczków nie tylko Polski, ale i świata ostatnich kilkunastu lat. Choć o młodym narybku nad Wisłą nie mówi się wiele, to kolejny młody zawodnik zdobył prawo startów w zawodach z cyklu Pucharu Świata.

Łukasz Łukaszczyk należy do grona młodych talentów polskich skoków. Zajmując 29. miejsce w sobotnich zawodach Pucharu Kontynentalnego w Planicy (co dało mu pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej) zyskał prawo do startów w Pucharze Świata. Urodzony w 2007 roku zawodnik jest najmłodszym reprezentantem Polski uprawnionym do walki w elicie.

Choć brązowy medalista młodzieżowych igrzysk olimpijskich zyskał przywilej, to nie oznacza to automatycznie, że Thomas Thurnbichler powoła go do kadry A. Nie znalazł się w kadrze na cykl Raw Air, więc szanse na taki scenariusz w sezonie 2023/2024 są minimalne. Znacznie większe będą w lecie podczas cyklu Letniego Grand Prix, gdzie kadry często dają szanse młodym skoczkom.

twitter

Kariera Łukasza Łukaszczyka

Łukasz Łukaszczyk to 16-letni młodzieżowy reprezentant Polski. Jest medalistą młodzieżowych IO w Gangwon, a także brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów (drużynowo) z Planicy z 2024 roku.

Czytaj też:

Słaby sezon polskich skoczków. Adam Małysz wie, gdzie popełniono błędyCzytaj też:

PZN szuka dyrektora skoków narciarskich. Legenda reaguje na pogłoski