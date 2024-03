Poważny sprawdzian dla polskiego skoczka. Jedno może mu przeszkodzić

Tegoroczna edycja Raw Air nie jest zbyt udana dla Polaków. Choć w przeszłości biało-czerwoni potrafili odnosić sukcesy w tym cyklu (zwłaszcza Kamil Stoch), to tym razem nie potrafią do nich nawiązać. Zwłaszcza dla jednego z podopiecznych Thomasa Thurnbichlera końcówka cyklu będzie trudna, aczkolwiek nie ma on nic do stracenia.

Trudne wyzwanie dla Macieja Kota

Mowa o Macieju Kocie, który ostatnimi czasy wszedł na nieco wyższy poziom, a to bezsprzecznie może cieszyć. Wcześniej, gdy już dostawał szanse w Pucharze Świata, balansował na granice awansu do głównego konkursu. Do drugich serii praktycznie nigdy nie przechodził, a czasem odpadał już w kwalifikacjach. Ostatnimi czasy to się zmieniło, w związku z czym cztery razy z rzędu mogliśmy oglądać po dwa jego skoki na konkurs.

Niestety wyniki 32-latka nie były na tyle dobre, by nawiązał on walkę z czołówką, a teraz czeka go największe wyzwanie w całym cyklu Raw Air – występy na skoczni mamuciej. W związku z tym na łamach „Sportowych Faktów” wypowiedział się jego brat, który uważa, że to będzie dla skoczka trudne zadanie.

Jakub Kot naturalnie życzy reprezentantowi Polski jak najlepiej, aczkolwiek podkreśla jego specyficzny styl. Objawia się to hamowaniem już po wyjściu z progu. Zdaniem eksperta Eurosportu skakanie w ten sposób uniemożliwia dobry występ w lotach, a właśnie one odbędą się w Vikersund. – Przed nim wielki sprawdzian i sam jestem ciekawy, jak się skończy – podsumował.

Wyniki Macieja Kota w Pucharze Świata 2023/24

Klingenthal – 46. miejsce

Engelberg – 37. miejsce

Oberstdorf (TCS) – 47. miejsce

Innsbruck (TCS) – 34. miejsce

Bischofshofen (TCS) – 33. miejsce

Zakopane (PolSKI Turniej) – 27. miejsce

Lahti 1 – 33. miejsce

Lahti 2 – 45. miejsce

Oslo 1 – 30. miejsce

Oslo 2 – 21. miejsce

Trondheim 1 – 26. miejsce

Trondheim 2 – 30. miejsce

Czytaj też:

Wiek to tylko liczba. 51-letni Noriaki Kasai przebił kolejną barieręCzytaj też:

Kapitalna postawa Zniszczoła. Sam nie może uwierzyć, jak wyszedł z opresji