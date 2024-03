Andrzej Duda odznaczył słoweńskiego skoczka. Wzruszające sceny w Planicy

Do Planicy razem z małżonką przyjechał prezydent Polski Andrzej Duda. Miało to miejsce po wizycie u prezydenta Słowenii w Lublanie. Głowa naszego państwa miała do spełnienia ważną misję. Zorganizowano bowiem krótką ceremonię, na której prezydent RP odznaczył Anze Laniska Złotym Krzyżem Zasługi. Jako pierwszy poinformował o tym dziennikarz Eurosportu Kacper Merk, pokazując fotografię na platformie X.

Lanisek doceniony przez Dudę

Przypomnijmy, że w ubiegłym sezonie przed końcówką Pucharu Świata Lanisek zajmował czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wówczas Dawid Kubacki musiał opuścić ostatnie konkursy z powodu problemów zdrowotnych żony. Polak utracił miejsce na podium „generalki” właśnie na rzecz Laniska.

Słoweniec podczas dekoracji po finale sezonu w Planicy wszedł na trzeci stopień podium z tekturową podobizną Kubackiego, pokazując, że jemu też należy się medal. Lanisek nie ukrywał wzruszenia, a podobnie sprawa wyglądała u kibiców skoków narciarskich. To był bardzo miły gest, który sprawił, że Andrzej Duda postanowił wyróżnić zawodnika.

Na krótkiej ceremonii w Planicy nie zabrakło przedstawicieli reprezentacji Polski i Słowenii. Głowa naszego państwa cieszyła się, iż wzmacnia się przyjaźń pomiędzy dwoma narodami.

Loty w Planicy na koniec sezonu

Czwartkowe wydarzenia były takim miłym akcentem dla polskich skoczków, w tym dla wyżej wymienionego Dawida Kubackiego, co ma ważne znaczenie, patrząc na to, jak kiepski sezon za naszą kadrą. Teraz nie pozostaje podopiecznym Thomasa Thurnbichlera nic innego jak cieszyć się lotami w Planicy. W piątek odbędzie się pierwszy z konkursów indywidualnych, który ma wystartować o godzinie 15. W kolejnych dwóch dniach o 9:30 odbędą się ostatnie dwa konkursy sezonu – drużynowy oraz indywidualny.

