Adam Małysz ostro o sędziach w Pucharze Świata. Skrzywdzili polskiego skoczka

Wciąż opada kurz po sezonie 2023/24 Pucharu Świata. W Polskim Związku Narciarskim nadal trwają podsumowania tego, co się stało i co się nie udało. Jedynym pozytywnym aspektem minionej zimy w Polsce był Aleksander Zniszczoł, który w pewnym momencie „odpalił” i przejął pałeczkę lidera biało-czerwonych.

Adam Małysz wypalił w stronę sędziów. Chodzi o Aleksandra Zniszczoła

Mimo to prezes PZN Adam Małysz wciąż jest niezadowolony. Jego zdaniem Polak był krzywdzony przez sędziów, którzy oceniali rywalizacje konkursowe. Szerzej na ten temat powiedział w wywiadzie dla Polsatu Sport. Zdaniem legendarnego skoczka w ocenianiu stylu lotu „na pewno nazwisko nadal bardzo dużo znaczy”. – Widzieliśmy, chociażby w tym roku po Olku Zniszczole, który skakał dobrze i daleko, a noty nie były po 19, 20, czy 18.5 jak u innych, tylko cały czas, w moim mniemaniu, trochę go krzywdzono – stwierdził.

– Na szczęście te ostatnie konkursy pokazały, że Olek zaczyna sobie wyrabiać nazwisko. I że zaczyna być doceniany. Oczywiście, takie podejście sędziów nie jest fair, wiemy wszyscy, jak to funkcjonuje – dodał.

Pochlebne opinie PZN o Aleksandrze Zniszczole

Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie Aleksander Zniszczoł utrzyma to, co zaczął w tym sezonie i udowodni swoją wartość. W niedawnym wywiadzie dla „Wprost” bardzo chwalił go inny członek PZN – Rafał Kot. – Zaczął coraz lepiej skakać, a jak dostał szansę, był świadomy, że ona może być jego ostatnią, więc chwycił ją, jak pana Boga za nogi. Dodatkowo poddał się w stu procentach Thurnbichlerowi, wszystko wykonywał, tak jak on chciał i to zaprocentowało na koniec roku. Ponadto według mnie on skacze teraz w jednym z najnowocześniejszych stylów w całym Pucharze Świata – powiedział.

Czytaj też:

Będą duże zmiany w kadrze skoczków. Odejdzie krytykowana postaćCzytaj też:

PZN „walczy” z byłym trenerem. To on był odpowiedzialny za przygotowania skoczków