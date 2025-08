Pożegnalne złoto Kamila Stocha! Kapitalna forma wielkiego mistrza

W piątkowym konkursie Kamil Stoch skończył 129,5 i 128,5 metra.

Rywalizacja miała miejsce w Wiśle. Srebro indywidualnie przypadło Aleksandrowi Zniszczołowi, a brąz Dawidowi Kubackiemu.

Kamil Stoch mistrzem Polski! Ostatni taki raz na igielicie

Nie ulega wątpliwości, że Kamil Stoch – obok Adama Małysza i Wojciecha Fortuny – to największy skoczek w dziejach polskich skoków narciarskich. Co więcej, Stoch to jeden z najlepszych w historii, patrząc całościowo na jego dokonania – w trakcie jego bogatej kariery. A ta trwa nieprzerwanie od ponad dwóch dekad.

W maju b.r. w rozmowie z Jackiem Kurowskim dla TVP Sport, trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że nadchodzący sezon 2025/26, będzie jego ostatnim w przebogatej karierze. Trzeba przyznać, że Stoch oraz cała reprezentacja Polski, złożona w głównej mierze z doświadczonych skoczków pokroju Piotra Żyły czy Dawida Kubackiego, potrzebuje powrotu na właściwe tory. Kto wie, być może właśnie nowy sezon z innym szkoleniowcem, czyli Maciejem Maciusiakiem, będzie takim pozytywnym czasem.

Kamil Stoch kończy sportową karierę. Wybitna droga Polaka!

Do największych sukcesów w karierze Stocha trzeba zaliczyć przede wszystkim podia osiągane na igrzyskach olimpijskich oraz sukcesy w Pucharach Świata. Skoczek, który 25 maja 2025 roku skończył 38 lat ma w swoim dorobku trzy złote medale ZIO (dwa z Soczi 2014 i jeden z Pjongczangu 2018). Do tego brązowy krążek ZIO w konkursie drużynowym (2018).

Stoch dwukrotnie zwyciężał w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kryształową Kulę legendarny skoczek wygrywał w sezonach 2013/14 i 2017/18. Do tego trzykrotnie Polak był triumfatorem w Turnieju Czterech Skoczni. Po złoto Stoch sięgał w odsłonach 2016/17, 2017/18 i 2020/21. Do tego warto dopisać również dwa złote medale MŚ. Stoch wygrał w 2013 roku na dużej skoczni w Val di Fiemme oraz drużynowo w Lahti, cztery lata później (2017).

