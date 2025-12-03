Rosjanie wystartują w Pucharze Świata w Polsce? Jest reakcja Adama Małysza

O czym dokładnie mowa? Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie podjął mocno kontrowersyjną decyzję związaną z dopuszczeniem sportowców z Rosji i Białorusi do międzynarodowych zawodów prowadzonych przez FIS. Czyli Międzynarodową Federację Narciarską, pod którą podlega m.in. rywalizacja w skokach narciarskich.

Rosja i Białoruś obecna w Polsce? Adam Małysz przyznał wprost

Co ciekawe, decyzja CAS sprawia, że FIS będzie zmuszony zadziałać wbrew temu, co obowiązuje od października 2025 i zostało zarządzone… właśnie przez Międzynarodową Federację Narciarską. Sankcje zostały bowiem kilkanaście tygodni temu podtrzymane, choć fakt faktem – grupa dających „zielone światło” Rosji i Białorusi w kontekście sportowej rywalizacji z innymi krajami, jest coraz większa.

Dlaczego CAS podjęło taki krok? Wiąże się to z kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich, które już na początku przyszłego roku odbędą się we Włoszech. Zwłaszcza Rosjanie mogą być zainteresowani ew. startem w kontekście skoków narciarskich.

W najbliższy weekend (decyzja CAS z wtorku, tj. 2 grudnia) zawody odbędą się w Wiśle. Do tego czasu z pewnością Rosji i Białorusi nie będzie w Polsce, w rywalizacji o punkty Pucharu Świata, bo czasu do załatwienia niezbędnych formalności jest zbyt mało.

Ale co innego kwestia udziału w konkursach w Zakopanem. Weekend na Wielkiej Krokwi zaplanowano na 10-11 stycznia. Czy Rosjanie i Białorusini w rywalizacji sportowej w Polsce, w tym wypadku w skokach narciarskich, to realny scenariusz?

Głos zabrał Adam Małysz, czyli szef Polskiego Związku Narciarskiego.

– Po Wiśle będziemy dyskutować na zarządzie PZN, co możemy jeszcze w tej sprawie zrobić. Na pewno w sprawie wiz decydować będzie państwo. Dla nas, organizatorów konkursów Pucharu Świata, to nie jest łatwa sytuacja. My nie możemy zabronić komuś startu. Polskie ministerstwo sportu już zadeklarowało jednak, że będzie protestować ws. dopuszczenia Rosjan – powiedział prezes PZN dla WP/SportoweFakty.

Puchar Świata: Kiedy i gdzie oglądać konkurs skoków w Wiśle?

Aż cztery konkursy będzie można oglądać podczas weekendu skoków narciarskich w Polsce. Dziać się będzie właściwie już od czwartku (tj. 4.12) do niedzieli (7.12). Czwartkowa rywalizacja to konkurs indywidualny kobiet (g. 17:15), w piątek panie będą walczyć po raz drugi (11:30), do tego kwalifikacje mężczyzn (20:15).

W sobotę konkurs indywidualny panów (14:45), a w niedzielę poprzedzające drugą konkursową rywalizację mężczyzn kwalifikacje (12:55) i walka o punkty (14:25).

Co do transmisji z Wisły, takowe będą dostępne w kilku miejscach. Konkursy w Polsce może bowiem pokazywać również Telewizja Polska, zatem będzie można wybrać pomiędzy TVP Sport a Eurosportem 1 oraz 2. Dodatkowo internetowo będzie można wybrać HBO Max bądź zajrzeć na internetową stronę TVP Sport.

