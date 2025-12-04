Słońce wyjrzało dla polskich skoków narciarskich. Historyczny wynik z uśmiechem

Jak się okazuje, to historyczne osiągnięcie w dziejach polskich skoków narciarskich w kobiecym wydaniu. Anna Twardosz zapisała się zatem wynikiem, po którym mogła się uśmiechnąć. Udana była zwłaszcza druga próba w wykonaniu reprezentantki Polski, już w serii finałowej. Wówczas Twardosz skoczyła na odległość 116 metrów.

„Anna Twardosz – piąty konkurs sezonu i piąty awans do finału. Licząc końcówkę sezonu 2024/25, jest to siódmy konkurs Pucharu Świata z rzędu z Anią w TOP30. To rekord – do tej pory żadna Polka nie miała takiej serii w PŚ” – napisał na portalu X Adam Bucholz, ekspert od skoków narciarskich, związany ze Skijumping.pl.

twitter

PŚ w skokach narciarskich: Anna Twardosz znów pokazała moc!

Zwycięstwo w czwartkowy konkursie odniosła Norweżka Anna Odine Stroem. Na skoczni w Wiśle im. Adama Małysza zwyciężczyni skoczyła dwa razy bardzo solidnie, osiągając próby na poziomie 127 i 124 metrów.

Co ciekawe, druga w konkursie Abigail Strate wyrównała kobiecy rekord skoczni na polskim obiekcie. Kanadyjka skoczyła 131 metrów.

Wspomniana Twardosz była jedyną reprezentantką Polski, która zdołała dostać się do serii finałowej czwartkowego konkursu. Całościowo w tzw. Pucharze Narodów polskie skoczkinie zajmują siódme miejsce.

twitter

Drugi konkurs PŚ kobiet w Wiśle zaplanowano już na… piątkowe przedpołudnie. O godzinie 10:00 dzień rozpocznie się od kwalifikacji, a następnie – o 11:30 – planowo ma rozpocząć się już skakanie w I serii konkursowej.

Takie godziny, w dniu powszednim, mogą być mało sprzyjające dla frekwencji na trybunach. Choć trzeba przyznać, że czwartkowy konkurs również nie zachwycał (delikatne określenie) pod względem ilości kibiców na obiekcie w Wiśle. Kibiców tak właściwie była garstka, a szkoda, bo choćby dla osiągającej coraz bardziej pozytywne wyniki w PŚ Twardosz, warto byłoby docenić starania skoczkini.

Na piątkowy wieczór przewidziane są też kwalifikacje mężczyzn (20:15).

Puchar Świata: Kiedy i gdzie oglądać konkurs skoków w Wiśle?

W sobotę konkurs indywidualny panów (14:45), a w niedzielę poprzedzające drugą konkursową rywalizację mężczyzn kwalifikacje (12:55) i walka o punkty (14:25).

Co do transmisji z Wisły, takowe będą dostępne w kilku miejscach. Konkursy w Polsce może bowiem pokazywać również Telewizja Polska, zatem będzie można wybrać pomiędzy TVP Sport a Eurosportem 1 oraz 2. Dodatkowo internetowo będzie można wybrać HBO Max bądź zajrzeć na internetową stronę TVP Sport.

Czytaj też:

Kulisy afery w reprezentacji Polski. Echa niosą się od kilku miesięcyCzytaj też:

Telewizja Republika zaszokowała widzów! Marcin Gortat skwitował to krótko