Koniec marzeń o igrzyskach polskiego mistrza. Słodko-gorzkie wieści z Niemiec

Nie jest tajemnicą, że drużyna kierowana przez trenera Macieja Maciusiaka walczy nie tylko o punkty w Pucharze Świata czy Turnieju Czterech Skoczni, ale również – szerzej spoglądając – o miejsce na przyszłorocznych igrzyskach. Ostatni czas nie jest dobry dla Piotra Żyły. Dwukrotny mistrz świata najpierw przegrał w swojej parze podczas konkursu w Oberstdorfie, a w środowych kwalifikacjach do rywalizacji w Garmisch-Partenkirchen... przepadł w kwalifikacjach.

Koszmar Piotra Żyły. Tercet Polaków dał jednak sporo radości!

Nie ulega jednak wątpliwości, że nawet jeśli Żyła pogrzebał właśnie swoje szanse na ZIO (trzy miejsca dla Polaków), są też powody do zadowolenia – patrząc na występ Polaków w Garmisch-Partenkirchen.

Stoch i Tomasiak to obecnie dwójka liderów drużyny. Kot, który wskoczył po weekendzie PŚ w Wiśle z kadry B do kadry A, potwierdza, że zasługuje na to miejsce. Najskromniej jest po stronie Pawła Wąska, który nadal nie jest tym samym skoczkiem, co za czasów pracy trenera Thomasa Thurnbichlera. Ale i tak, wydaje się, że ostatnia tegoroczna odsłona rywalizacji – nawet jeśli to kwalifikacje – daje więcej optymizmu i nadziei – aniżeli pesymizmu w kontekście polskiej drużyny.

Stoch zajął 9. miejsce, Tomasiak 12., Kot 17., Wąsek 33., a Żyła... dopiero 53.

74. Turniej Czterech Skoczni. Gdzie i kiedy oglądać Polaków?

Warto zauważyć, że rywalizacja w systemie KO, to jedyna taka formuła obowiązująca w trakcie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. 25 utworzonych par (według klucza: 1. z 50., 2. z 49., itd.) tworzy pierwszą serię konkursu. Do finałowej wchodzą zwycięzcy par oraz pięciu tzw. „szczęśliwych przegranych” – zawodników z najwyższymi notami spośród tych, którzy zostali pokonani.

Niemiecką część zamknie rywalizacja w Garmisch-Partenkirchen w Nowy Rok. Następnie austriacka odsłona, czyli Innsbruck (4 stycznia) i na koniec, dwa dni później (tj. 6 stycznia) ostatni konkurs TCS w Bischofshofen.

Transmisje będą dostępne na antenach TVN i w Eurosporcie 1. Dodatkowo internetowo można śledzić rywalizację skoczków w Playerze oraz na platformie HBO Max.

