Debiut Nawrockiego w Zakopanem. To przygotował dla Stocha

Kibice skoków narciarskich z pewnością nie mogą się doczekać nadchodzącego weekendu. Wszystko za sprawą konkursów PŚ, które zostaną rozegrane na Wielkiej Kroki w Zakopanem.

W sobotę 10 stycznia wystartuje konkurs duetów. Polskę najprawdopodobniej będą reprezentować Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch. Dzień później zostanie przeprowadzony konkurs indywidualny. Dla Kamila Stocha będzie to ostatni w karierze start na „skoczni domowej”. Trzykrotny mistrz olimpijski mieszka w pobliskim Zębie i od lat trenował na Wielkiej Krokwi.

Nawrocki w Zakopanem. Szykuje niespodziankę dla Stocha

Z ustaleń Sport.pl wynika, że do Zakopanego ma przybyć Karol Nawrocki. Polityk ma nie tylko obserwować na żywo zmagania skoczków, ale również wręczyć specjalną nagrodę Kamilowi Stochowi w ramach uznania jego zasług dla polskiego sportu. Przy Wielkiej Krokwi ma się również pojawić Andrzej Duda.

Wcześniej informowaliśmy, że obecny prezydent objął swoim patronatem charytatywny turniej narciarski fundacji Handicap. – Powiedziano nam, że Karol Nawrocki szykuje się na narty z Andrzejem Dudą. Tylko nikt nie potrafi określić, jaki jest stopień zaawansowania głowy państwa w szusowaniu – komentował pracownik obsługi stacji narciarskiej Polana Szymoszkowa w Zakopanem, gdzie zostaną rozegrane zawody.

PŚ Zakopane. Nawrocki będzie oglądał skoki?

Kancelaria Prezydenta na razie nie potwierdziła tych doniesień. Odnośnie weekendowych planów Karola Nawrockiego wiadomo jedynie, że w sobotę spotka się ze środowiskiem kibicowskim podczas pielgrzymki na Jasną Górę.

Nieco więcej szczegółów zdradził Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, odpowiedzialny za organizację Pucharu Świata w Zakopanem. – W czwartek byli u nas przedstawiciele BOR, którzy odebrali pomieszczenia, które musieliśmy udostępnić – przekazał.

