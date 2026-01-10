Cios dla legendy polskich skoków. Szokujące wieści z Zakopanego

Obecny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich przynosi sporą huśtawkę nastrojów, jeśli mowa o startach reprezentantów Polski. Piotr Żyła jeszcze kilka tygodni temu był jednym z najważniejszych punktów kadry prowadzonej przez Macieja Maciusiaka. Teraz trener polskiej drużyny nie ma dla dwukrotnego mistrza świata miejsca w zespole, który będzie rywalizował na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.

Piotr Żyła na marginesie. „Wiewiór” nieobecny na liście w Zakopanem

Co ciekawe, jeszcze na otwarcie 74. Turnieju Czterech Skoczni Żyła znajdował się w kadrze A. Doświadczony skoczek najpierw nie zdołał jednak przebić się przez pierwszą serię konkursu w Oberstdorfie, a następnie kompletnie „zakopał się”, przepadając w kwalifikacjach w Garmisch-Partenkirchen. Efekt? Na austriacką część prestiżowego cyklu trener Maciusiak podmienił Żyłę na Dawida Kubackiego.

Szansę na odwrócenie karty „Wiewiór” miał w trakcie piątkowego treningu, już na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Trener Maciusiak najwyraźniej jednak nie był przekonany co do ew. powrotu wysokiej dyspozycji dwukrotnego mistrza świata. Żyła nie znalazł się wśród powołanych na sobotnie kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. Dodatkowo w sobotniej rywalizacji przewidziana jest walka duetów. W tym wypadku Żyła również nie będzie brany pod uwagę. Co do wyboru w kontekście polskich duetów, decyzja ma zapaść po wynikach w kwalifikacjach.

Na starcie kwalifikacji zobaczymy zatem: Kacpra Tomasika, Kamila Stocha, Macieja Kota, Pawła Wąska i Dawida Kubackiego. Piotr Żyła ma już wolne i wygląda na to, że właśnie definitywnie pożegnał się z szansami na wyjazd na igrzyska olimpijskie.

twitter

PŚ w Zakopanem: Gdzie i kiedy oglądać rywalizację na Wielkiej Krokwi?

Sobotnie (tj. 10 stycznia) emocje w Zakopanem rozpoczną się od oficjalnego treningu o godzinie 12:00. Następnie 14:15 i kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. O 16:10 wystartuje za to konkurs duetów.

W niedzielę (tj. 11 stycznia) na początek seria próbna od godziny 15:00. I na deser konkurs indywidualny PŚ, rozpoczynający się od 16:00.

Rywalizację będzie można śledzić na antenach Eurosportu 1, TVP 1, TVP Sport oraz internetowo na platformie HBO Max, Playerze oraz stronie internetowej TVP Sport.

Czytaj też:

Alarmujące wieści przed PŚ w Zakopanem. Poważne ostrzeżenie dla kibiców!Czytaj też:

Karol Nawrocki na nartach z Andrzejem Dudą? Zaskakujące wieści z polskiego stoku