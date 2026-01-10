Polska na podium w Zakopanem! Świetne wieści z Wielkiej Krokwi
Udostępnijdodaj Skomentuj
Skoki narciarskie

Polska na podium w Zakopanem! Świetne wieści z Wielkiej Krokwi

Dodano: 
Kacper Tomasiak
Kacper Tomasiak Źródło: Newspix.pl / Imago
Trzecie miejsce dla reprezentacji Polski podczas konkursu duetów w skokach narciarskich. Zespół stworzyli Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki.

To pierwsza taka historia z podium dla reprezentacji Polski w sezonie 2025/26. Trener Maciej Maciusiak dokonał z pewnością słusznego wyboru, stawiając na Dawida Kubackiego – a nie jak wcześniej zakładano – Kamila Stocha, w duecie z liderem Kacprem Tomasiakiem.

Rywalizację na Wielkiej Krokwi wygrali Austriacy, będący zdecydowanie poza zasięgiem konkurencji. Drugie miejsce dla Słowenii.

Wkrótce więcej informacji
Opracował:
Źródło: WPROST.pl