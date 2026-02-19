Będzie film o Adamie Małyszu. Wiadomo, kto zagra główną rolę!
Skoki narciarskie

Będzie film o Adamie Małyszu. Wiadomo, kto zagra główną rolę!

Dodano: 
Adam Małysz
Adam Małysz Źródło: Materiały prasowe / Tadeusz Mieczyński
Okres ZIO to słuszny czas, który na wieść o produkcji filmu o skokach narciarskich wybrali jego twórcy. Tym bardziej że tytułowym bohaterem będzie Adam Małysz.

Skoki narciarskie po raz kolejny potwierdziły, że pod względem olimpijskim, Polska może liczyć na tę dyscyplinę. Tym razem stanęło na trzech medalach. W każdym z takowych zamieszany był Kacper Tomasiak. Rewelacyjny skoczek, który ma zaledwie 19 lat, zdobył srebro i brąz indywidualnie, a do tego w konkursie duetów został wicemistrzem olimpijskim w teamie z Pawłem Wąskiem.

Będzie film o Adamie Małyszu! Już wiadomo, kto zagra główną rolę

Jednak to nie Tomasiak czy Wąsek będą bohaterami produkcji, która ma mieć swoją premierę w 2027 roku. Tym najważniejszym tytułowym, będzie bowiem Adam Małysz. Obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, ale przede wszystkim – legenda światowych skoków narciarskich.

– Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – przyznał Adam Małysz.

Kto wcieli się w rolę głównego bohatera? Będzie to Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia. Człowiek znany m.in. z ról w serialu „Absolutni debiutanci” czy filmach „Światłoczuła” oraz „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Bartłomiej Deklewa

Co do innych ról, Izabelę Małysz zagra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera wykreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wcieli się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Leonard Koterski, Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Akcja filmu „Adam” rozgrywać się będzie w realiach, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko głównego bohatera poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

– To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – opisuje reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle. Ta ostatnia lokalizacja może pochwalić się skocznią imienia Małysza, funkcjonuje tam również specjalne muzeum – ku chwale legendy światowych skoków z Polski.

Film „Adam” ma trafić do kin w 2027 roku.

Opracował:
Źródło: WPROST.pl / Materiały prasowe / Publicon Services