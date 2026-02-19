Będzie film o Adamie Małyszu. Wiadomo, kto zagra główną rolę!

Skoki narciarskie po raz kolejny potwierdziły, że pod względem olimpijskim, Polska może liczyć na tę dyscyplinę. Tym razem stanęło na trzech medalach. W każdym z takowych zamieszany był Kacper Tomasiak. Rewelacyjny skoczek, który ma zaledwie 19 lat, zdobył srebro i brąz indywidualnie, a do tego w konkursie duetów został wicemistrzem olimpijskim w teamie z Pawłem Wąskiem.

Będzie film o Adamie Małyszu! Już wiadomo, kto zagra główną rolę

Jednak to nie Tomasiak czy Wąsek będą bohaterami produkcji, która ma mieć swoją premierę w 2027 roku. Tym najważniejszym tytułowym, będzie bowiem Adam Małysz. Obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego, ale przede wszystkim – legenda światowych skoków narciarskich.

– Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – przyznał Adam Małysz.

Kto wcieli się w rolę głównego bohatera? Będzie to Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia. Człowiek znany m.in. z ról w serialu „Absolutni debiutanci” czy filmach „Światłoczuła” oraz „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej”.

Co do innych ról, Izabelę Małysz zagra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera wykreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wcieli się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Leonard Koterski, Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Akcja filmu „Adam” rozgrywać się będzie w realiach, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko głównego bohatera poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym.

– To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – opisuje reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle. Ta ostatnia lokalizacja może pochwalić się skocznią imienia Małysza, funkcjonuje tam również specjalne muzeum – ku chwale legendy światowych skoków z Polski.

Film „Adam” ma trafić do kin w 2027 roku.

