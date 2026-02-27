Twarde lądowanie Polaków po igrzyskach. Takiego wyniku nie było od 11 lat!

Stephan Embacher zwyciężył w kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf.

Niestety, spośród Polaków powody do umiarkowanego zadowolenia może mieć tylko dwójka – Piotr Żyła i Kamil Stoch. To właśnie ich będzie można bowiem oglądać w konkursie. W kwalifikacjach przepadli za to: Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Klemens Joniak.

Fatalny powrót skoczków po igrzyskach. Koszmar Dawida Kubackiego

Austriacki występ, trzeba przyznać, szybko sprowadził na ziemię tych wszystkich kibiców, którzy mogli być zadowoleni po ZIO 2026. Oczywiście imprezą docelową, najważniejszą w czteroleciu, były właśnie igrzyska na skoczni we włoskim Predazzo. A stamtąd Polska przywiozła łącznie trzy medale – dwa indywidualne Kacpra Tomasiaka – oraz z konkursu duetów, autorstwa Tomasiaka i Pawła Wąska.

Reprezentanci Polski nie pofrunęli jednak na olimpijskim optymizmie. Dość napisać, że medalista ZIO 2026 – czyli Paweł Wąsek – skoczył tylko 185,5 metra. Co ostatecznie dało miejsce numer 41, czyli... pierwsze bez kwalifikacji do konkursu.

Fatalnie zaprezentował się za to Kubacki. Doświadczony skoczek zanotował próbę na poziomie 169 metrów, gdzie czołowa 20-25 zawodników bez problemu potrafiła wylądować za granicą 200 m. Polak zajął w piątkowych kwalifikacjach 48. miejsce. Ze startujących w kwalifikacjach, nie wliczając zdyskwalifikowanych, gorszych od Kubackiego było tylko trzech zawodników.

W sobotnim (tj. 28 lutego) konkursie pojawią się Kamil Stoch – 30. miejsce z wynikiem 196,5 m – i Piotra Żyłę – 16. lokata, 208,5 m. Trudno o przesadny optymizm względem tego, co w sobotnim konkursie PŚ mogą osiągnąć Polacy.

Co ciekawe, wynik piątkowych kwalifikacji był najgorszym rezultatem Polaków w PŚ od... 11 lat. Taką zatrważającą statystykę przekazał nieoceniony Adam Bucholz ze Skijumping.pl. W dwójce szczęśliwców wtedy i teraz był Żyła.

twitter

W kadrze A na austriacki konkurs nie znalazł się Kacper Tomasiak. Lider reprezentacji Polski przygotowuje się do rywalizacji na zbliżających się MŚ w narciarstwie klasycznym. Te potrwają od 2 do 8 marca w norweskim Lillehammer.

Początek sobotniego konkursu w Bad Mitterndorf zaplanowano na 13:30. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna.

Czytaj też:

Największa polska bitwa w dziejach igrzysk! Niezapomniany olimpijski sukcesCzytaj też:

Na takie wieści czekali polscy kibice! Przełomowy moment w europejskich pucharach