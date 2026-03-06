Miał wygrać konkurs skoków, a został zdyskwalifikowany. Znamy zdobywcę Kryształowej Kuli

W piątek 6 marca odbył się pierwszy z trzech konkursów Pucharu Świata w Lahti w Finlandii. Skoczkowie w ramach jednoseryjnych zawodów odrabiali odwołany konkurs w Ruce, który w listopadzie nie odbył się z powodu zbyt silnego wiatru.

Wyniki konkursu skoków w Lahti. Prevc zdyskwalifikowany

Wszyscy spodziewali się, że to właśnie w Lahti Domen Prevc zapewni sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wzniesie do góry Kryształową Kule. Słoweniec musiał jedynie zająć miejsce wyższe niż siódme, by bez martwienia się o rywali móc świętować sukces.

26 latek rzeczywiście wygrał konkurs, skacząc na odległość 129 metrów. Od razu po zawodach jednak poinformowano, że zawodnik został zdyskwalifikowany ze względu na nieprzepisowy kombinezon. Ostatecznie więc pierwsze miejsce Philipp Raimund z Niemiec (122,5 m), drugi był Austriak Daniel Tschofenig (124,5 m), a podium zamykał Bułgar Władimir Zografski (124,5 m).

Nie przeszkodziło to Słoweńcowi w ostatecznym triumfie. Żaden z rywali nie skorzystał z problemów lidera i nie dogonił go w liczbie punktów. Oznacza to, że to właśnie Domen Prevc otrzyma Kryształową Kulę Pucharu Świata.

Skoki narciarskie. Jak w Lahti wypadli Polacy?

Spośród polskich zawodników najlepiej wypadł Kamil Stoch, który poleciał na odległość 117,5 metra, dzięki czemu zajął 10. miejsce. Był to najlepszy jego wynik w tym sezonie, co pokazuje, jak niełatwy okres przechodził utytułowany zawodnik. Spośród pozostałych 5 Polaków najlepiej wypadł Dawid Kubacki z odległością 111,5 metra i 31. miejscem.

Następny turniej skoków w Lahti odbędzie się w sobotę. Kwalifikacje rozegrane zostaną o 15:30, a konkurs indywidualny ma rozpocząć się o 17:00. W niedzielę z kolei skoczkowie będą rywalizować w parach.

