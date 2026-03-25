Koszmarny upadek na skoczni w Planicy! Wyglądało to bardzo źle

Nie da się ukryć, że w przypadku skoczni mamucich, mowa o naprawdę sporym ryzyku. W głównej mierze realia dyktowane są przez warunki atmosferyczne, które przy obiektach o tak ogromnych rozmiarach, są wyjątkowo dotkliwie odczuwalne.

Fatalny upadek na słynnej Letalnicy. Kibice wstrzymali oddech!

W środę odbyły się pierwsze testy w Planicy, na słynnym obiekcie – czyli słoweńskiej Letalnicy. Wśród tych, którzy mieli okazję skoczyć, był Polak Wiktor Fickowski. Polski skoczek wylądował na odległości 167 metrów. Fickowski oddał jednak tylko jeden skok, drugiego podejścia już nie było, a testy przerwano ze względu na pogarszające się warunki do skakania.

Niestety, nie obyło się bez groźnego upadku. Mający 22 lata reprezentant gospodarzy Nik Heberle niedługo po wyjściu z progu, stracił optymalną pozycję i nie miał już żadnej kontroli nad lotem. Efekt był taki, że skoczek z impetem uderzył w bulę i bezwładnie zjechał na dół mamuciej skoczni.

Heberle błyskawicznie trafił w ręce służb ratunkowych, a trening został zawieszony na ponad 15 minut. Kibice zgromadzeni na trybunach zamarli, a sytuacja była naprawdę bardzo poważna. Skoczek po kilku minutach był przytomny i został przekazany służbom medycznym do dalszej pomocy oraz obserwacji.

Warto dodać, że na Letalnicy swój ostatni weekend w karierze zanotuje Kamil Stoch.

Specjalnie na koniec przygotowaliśmy wyjątkowy alfabet wielkiego mistrza, który można przeczytać na łamach WPROST.

Puchar Świata w Planicy. Kiedy odbędzie się zamknięcie sezonu 2025/26?

Ostatni weekend PŚ w sezonie 2025/26 rozpocznie się już w czwartek (tj. 26 marca) kwalifikacjami mężczyzn – już od godziny 10:00. Konkurs indywidualny to piątek (tj. 27.03), od g. 15:00. Za to w sobotę (28.03) odbędzie się rywalizacja drużynowa – od 9:30. I na zamknięcie niedzielne (29.03) zawody, od 10:00 konkurs indywidualny mężczyzn.

