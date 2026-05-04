Wielki powrót w skokach narciarskich! Legenda znów w Polsce

O powrocie Stefana Horngachera do Polski zrobiło się głośno już na finiszu sezonu 2025/26 w Pucharze Świata.

Sytuacja uległa jednak zmianie, przynajmniej teoretycznie, po decyzji ze strony Adama Małysza. Dotychczasowy prezes Polskiego Związku Narciarskiego przyznał bowiem, że nie będzie ubiegał się o kolejną kadencję na czele federacji. A nie było tajemnicą, że Małysz miał sporo do powiedzenia w kontekście powrotu Horngachera do Polski.

Ostatecznie jednak sprawa zakończyła się pomyślnie.

„W ostatnich tygodniach prowadzone były intensywne negocjacje pomiędzy Polskim Związkiem Narciarskim a austriackim szkoleniowcem. Ich efektem jest wypracowanie spójnych ram organizacyjnych współpracy, obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalową wizję funkcjonowania systemu szkolenia. We współpracy ze sztabami trenerskimi Zarząd PZN wypracował założenia i zatwierdził formułę działania. Stefan Horngacher rozpoczął już pracę w Polsce i będzie pełnił funkcję koordynatora systemu szkolenia, ściśle współpracując z trenerami kadr narodowych. Model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności, określony zakres kompetencji oraz jasno zdefiniowane, mierzalne cele sportowe” – przekazano we wpisie Polskiego Związku Narciarskiego.

Stefan Horngacher oficjalnie w Polsce! Wielka zasługa Adama Małysza

Austriak przez ostatnie lata był trenerem niemieckiej reprezentacji skoczków. Horngacher pełnił funkcję numeru 1 w skokach w Niemczech od 2019 roku i zakończył współpracę po minionej kampanii (tj. 2025/26). To najlepiej pokazuje, o jakiej postaci mowa i jak duży autorytet ma były austriacki skoczek.

Co ciekawe, zanim Horngacher rozpoczął pracę w Niemczech, w latach 2016-19 pracował w tej samej roli, ale w barwach reprezentacji Polski. Historia zatem zatoczyła właśnie koło – a Austriak wrócił tam, gdzie z pewnością jest bardzo dobrze wspominany. Przynajmniej pod względem wynikowym. Za czasów kadencji Horngachera m.in. Kamil Stoch wygrywał klasyfikację generalną Pucharu Świata (2018), sięgał po złoto olimpijskie (2018), a reprezentacja Polski była na trzecim stopniu podium ZIO 2018.

Stocha już w kadrze nie ma, ale z Horngacherem sukcesy odnosili również inni – także w indywidualnym wydaniu. Dawid Kubacki zostawał mistrzem świata (2019), Piotr Żyła brązowym medalistą MŚ (2017), a Polska wygrywała w tzw. Pucharze Narodów (2019).

Wydaje się, że doświadczenie i wsparcie ze strony Horngachera będzie dla trenera Macieja Maciusiaka – nieocenioną wartością.

