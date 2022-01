Stanowski znów stanął twarzą w twarz z Najmanem. Konfrontacja w Wieluniu bez udziału burmistrza

Marcin Najman i Krzysztof Stanowski zwalczają się w mediach społecznościowych od dłuższego czasu, wzajemnie oskarżając o wspieranie bandytów i prowadzenie szkodliwych interesów. W ubiegłym roku obaj panowie na krótko pogodzili się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale niemal w rocznicę tamtych wydarzeń znów iskrzy między nimi jak nigdy dotąd. Wszystko przez to, że szef Weszło.com skutecznie storpedował galę MMA firmowaną nazwiskiem byłego boksera.

Przed trzema tygodniami Marcin Najman ogłosił publicznie, że nową twarzą jego federacji został Andrzej Zieliński, znany jako „Słowik”. Planowana na marzec gala MMA-VIP Marcina Najmana po nawiązaniu współpracy z byłym szefem mafii pruszkowskiej straciła wszystkich sponsorów. Doszło do tego po zdecydowanym skrytykowaniu i nagłośnieniu sprawy przez Krzysztofa Stanowskiego. Do bojkotu nie chciał przyłączyć się jednak burmistrz Wielunia, gdzie w zastępstwie Kielc ma odbyć się cała gala.

To właśnie dlatego Stanowski udał się do Wielunia, by osobiście porozmawiać z miejscowym samorządowcem. „Trzeba być naprawdę idiotą, by współpracować i publicznie chwalić się współpracą z gangsterem, przestępcą i bydlakiem. Mam nadzieję, że firmy, które tam się reklamują, robią to po raz ostatni” – pisał na Twitterze Stanowski, skutecznie zniechęcając sponsorów. Jeszcze przed odpowiedzią burmistrza Pawła Okrasy pytał też, czy miasto Wieluń zhańbi się organizacją gali byłego szefa mafii pruszkowskiej.

Konfrontacja Stanowskiego i Najmana w Wieluniu

Burmistrz miasta sprzeciwił się takiej narracji i w nagraniu wideo zapewnił, że zdania nie zmieni. W środę 26 stycznia nie chciał jednak spotkać się ze Stanowskim, by powtórzyć mu swoje argumenty. W Wieluniu pojawił się za to Marcin Najman i kilka popierających go osób z zamaskowanymi twarzami. Mieli ze sobą transparenty mówiące o „konstytucyjnym prawie do pracy” i „hipokryzji Stanowskiego”. Na miejscu pojawiła się również policja, zaniepokojona rosnącym tłumem przed ratuszem. Przepychankę słowną Stanowskiego z Najmanem nagrywały lokalne media. Wystąpienia burmistrza niestety się nie doczekano.

