Polsat Sport opublikował oświadczenie ws. skandalu z hymnem III Rzeszy

Podczas walki wieczoru na Polsat Boxing Promotions 5 doszło do rażącej pomyłki. Przed walką Nikodema Jeżewskiego z Arturem Mannem odegrano temu drugiemu hymn III Rzeszy. Utwór w obecnych czasach puszczany jest dopiero od trzeciej zwrotki, na gali natomiast odegrano go od samego początku. Narożnik Manna, reprezentującego naszych zachodnich sąsiadów, zareagował natychmiastowo, ale niewiele to pomogło.

Polsat przeprasza za zaistniałą sytuację

Polsat wydał oświadczenie, w którym odniósł się do skandalu podczas gali. Tak brzmi pełna treść komunikatu Polsatu: „W czasie transmisji gali boksu zawodowego we Wrocławiu, przed pojedynkiem z udziałem Reprezentanta Niemiec – Artura Manna, przez pomyłkę zostały odtworzone zwrotki utworu muzycznego „Das Deutchlandlie”, które nie stanowią obecnie obowiązującego hymnu Republiki Federalnej Niemiec. Organizator gali – Polsat Boxing Promotions przeprasza wszystkich widzów za ten niezamierzony błąd. Przedstawiciele organizatora przeprosili również bezpośrednio samego zawodnika i jego zespół”.

Walka wieczoru zakończyła się zwycięstwem Artura Manna, któremu na początku zgotowano nieprzyjemną niespodziankę w postaci hymnu III Rzeszy. O zwycięstwie zdecydowali sędziowie, którzy punktowali 96:94, 97:93, 98:92 dla Manna.

