Nagość, wulgaryzmy i… Mateusz Borek. Nowy trailer kontrowersyjnej gali Gromda 8

Gromda to organizacja, która prowadzi walki na gołe pięści. „Niech poleje się krew, a sprawa zakończony się honorowo” – to jedno z haseł, które ma za zadanie promować wszelkie wydarzenia pod jej egidą. Właściciele postanowili zapowiedzieć nadchodzącą, ósmą już edycję gali, w formie wideo, które zawiera mnóstwo wulgaryzmów, nagości i stereotypów męskości.

Gromda 8. Pięć zasad „elitarnego świata walki na gołe pięści”

Wideo promujące nadchodzącą 8. odsłonę gali Gromda przedstawia pięć zasad „elitarnego świata walki na gołe pięści”. Pierwsza z nich głosi, że wchodzi się do niego na własną odpowiedzialność. „Tutaj nie ma miękkiej gry” – możemy przeczytać dalej. Druga zasada brzmi „Możesz zdobyć szybko hajs czy popularność. Ale na szacunek musisz sobie zasłużyć”. Oczywiście „idealną” formą zasłużenia na szacunek wydaje się obicie twarzy przeciwnika do krwi.

Zasada numer trzy, która jest chyba (oczywiście w żartach) najbardziej uniwersalną i piękną frazą, jaką ludzkość wymyśliła kiedykolwiek głosi „K**** zawsze będzie k****. Nie zmienisz tego”. Z tej informacji logicznie wynika następna złota myśli organizatorów Gromdy. „Można kłaść się po mordach, łamać nosy i szczęki, ale finalnie największą wartość ma braterstwo” – ileż wspaniałych lekcji można wyciągnąć z trailera „elitarnych walk”.

Ostatnia zasada opowiada o „prawdziwych facetach”, którzy w tym wypadku są barwnie opisywani jako „prawdziwi sk*******”. Takowi panowie mają specjalne umiejętności, które w Gromdzie pozwalają im „w sekundę zweryfikować leszcza”.

Mateusz Borek z ważnym przekazem

Współwłaścicielem Gromdy jest Mateusz Borek, który na co dzień komentuje mecze dla TVP Sport i działa w Kanale Sportowym. Dziennikarz również pokusił się o występ w trailerze, na którego koniec ma wraz z Mariuszem Grabowskim „ważne przesłanie”. – Aby usiąść z nami do stołu, trzeba na to sobie zasłużyć. Tutaj nie rozmawiamy z każdym. Bo Gromda to elitarny klub, dla prawdziwych facetów i twardych sk******* – powiedzieli śmiertelnie poważnie panowie, patrząc głęboko w oczy widza.

Żeby doświadczyć tego niesmacznego i wulgarnego trailera, trzeba go obejrzeć. Zainteresowane osoby znajdą go na kanale Gromda na YouTube.

