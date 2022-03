Artur Szpilka w KSW? Jest oficjalne stanowisko federacji

O tym, że Artur Szpilka może zmienić dyscyplinę, mówiło się już od jakiegoś czasu. Plotki podsycił jego były rywal Sergiej Radczenko, który miał otrzymać propozycję walki z Polakiem podczas gali KSW.

Artur Szpilka w KSW. Jest oficjalne stanowisko

We wtorek informację o transferze Szpilki do KSW potwierdził Martin Lewandowski, który jest współzałożycielem federacji. – Mogę powiedzieć, że Artur Szpilka jest już naszym zawodnikiem – mówił w rozmowie z WP SportoweFakty.

Co ciekawe debiut Szpilki w oktagonie może mieć miejsce jeszcze w tym roku. – Chciałbym, żeby zadebiutował u nas jeszcze w tym roku, ale musimy brać pod uwagę inne oferty, jakie do niego wpływają. Liczę, że jego premierowa walka w naszej klatce może dojść do skutku na początku drugiego półrocza – przekazał Lewandowski.

Przedstawiciel KSW nie ukrywał, że ma nadzieję na to, że Szpilka zostanie w MMA na dłużej. – Liczę na to, że "Szpila" przejdzie pomyślnie tę metamorfozę i stanie się zawodnikiem mieszanych sportów walki. Jest odpowiedzialnym facetem, trenuje w WCA, przyjaźni się z Michałem Materlą. Mówiąc wprost – on ma się od kogo uczyć tego sportu – dodał.

Na razie nie wiadomo, czy Artur Szpilka podpisze kontrakt wyłącznie z KSW, czy może będzie walczył równocześnie w kilku różnych federacjach. Wiadomo za to, że pięściarz nie zmieni kategorii wagowej i nadal będzie zawodnikiem wagi ciężkiej.

– Chcę, żeby był jedynie do naszej dyspozycji, bo to mnie jako promotora stawia w komfortowej sytuacji. Chcę planować jego starty z wyprzedzeniem i pewną koncepcją. Występy dla innych organizacji mogą to wszystko zachwiać. Liczę, że on zakorzeni się w KSW na dobre i będziemy mieć z niego pociechę – poinformował Lewandowski.

Czytaj też:

To z tą federacją MMA kontrakt podpisze znany polski pięściarz. „Jesteśmy wstępnie dogadani”