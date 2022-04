Joanna Jędrzejczyk wraca do klatki. Jest prawdopodobny termin hitowej walki

Amerykańcy dziennikarze już rozpisują się o wielkim powrocie Joanny Jędrzejczyk do oktagonu. Informacje potwierdzili również przedstawiciele federacji UFC. Polka po raz ostatni do walki stanęła w 2020 roku, a jej rywalką była wówczas Chinka Weili Zhang. Wszystko wskazuje na to, że Polka będzie mogła wyrównać rachunki i udowodnić, że jest gotowa na ponowną walkę o mistrzowski pas.

Joanna Jędrzejczyk ponownie w oktagonie. Zawalczy w Singapurze

Najlepszą polską zawodniczkę w klatce zobaczymy najprawdopodobniej już 11 czerwca podczas gali UFC 275, która zostanie zorganizowana w Singapurze. Federacja dobrała Jędrzejczyk rywalkę z najwyższej półki, ponieważ ponownie będzie nią Chinka Weili Zhang. Choć stawką walki nie będzie mistrzowski pas, to panie mają sobie z pewnością wiele do udowodnienia.

To właśnie po porażce z Zheng w marcu 2020 roku w ramach gali UFC 248 Jędrzejczyk poświęciła się treningom, a nie kolejnym walkom zawodowym. Starcie obu zawodniczek było niezwykle wyrównane i ostatecznie okrzyknięto je najlepszym pojedynkiem żeńskiego MMA na świecie. O ostatecznym wyniku przesądzili sędziowie, którzy wskazali na Azjatkę.

Od tamtej pory Zheng dwukrotnie podejmowała próbę walki o pas mistrzowski. W obu przypadkach musiała jednak uznać wyższość Rose Namajunas, która nie zamierza rozstawać się z tytułem. Chinka może pochwalić się jednak wieloma sukcesami w oktagonie UFC. Oprócz dwóch porażek ma na koncie pięć zwycięstw. W sumie aż 17 z 21 wygranych walk kończyła przed czasem, co tylko podsyca emocje przed kolejnym starciem z Polką.

Jędrzejczyk do klatki wraca po dwuletniej przerwie, ale z pewnością ma apetyt na wiele. Przypominamy, że Polka była posiadaczką pasa mistrzowskiego wagi słomkowej w latach 2015-2017. Aż pięciokrotnie broniła wywalczonego tytułu. Nieoficjalnie mówi się, że ewentualna wygrana z Zheng może otworzyć jej drogę do walki o odzyskanie tytułu.

