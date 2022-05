Ogromna szansa dla polskich karateków. Otworzył się nowy rozdział w historii tego sportu

Polska Unia Karate powstała pod koniec 2017 roku. Założyciele organizacji odłączyli się od istniejącego Polskiego Związku Karate, aby zrobić kolejny krok w rozwoju polskiego karate związanego z World Karate Federation. Od tego czasu poziomo sportowy w naszym kraju podniósł się kilkukrotnie, a zawodnicy osiągają coraz więcej międzynardowych sukcesów. Całkiem niedawno PUK uzyskał status polskiego związku sportowego. Co to oznacza? Jakie korzyści zyskają karatecy? Czy dyscyplina wróci na igrzyska olimpijskie? Na te pytania, jak i na wiele innych odpowiedział nam Maciej Gawłowski, główny trener kumite reprezentacji Polski.

Michał Król, Wprost.pl: W przeszłości funkcjonował tylko Polski Związek Karate. Od kilku lat natomiast mamy Polską Unię Karate, którą trener reprezentuje. Dlaczego powstał PUK i jakie są cele tej organizacji? Czym różni się od PZK?

Maciej Gawłowski: Trzeba zacząć od tego, że PZK istniało przez wiele lat i nie reprezentowało we właściwy sposób naszego środowiska, czyli tego związanego z karate i organizacją World Karate Federation. PZK miało inne cele i na dodatek nie były one zbieżne z naszymi, dlatego zaistniała konieczność zmiany. Polska Unia Karate powstała w 2017, a w kolejnym roku otrzymała licencję WKF. Dzięki temu PUK reprezentuje Polskę na mistrzostwach świata, czy też mistrzostwach Europy. Jednak dopiero w teraz, w 2022 roku uzyskaliśmy status polskiego związku sportowego, co jest dla nas bardzo istotne i ważne.

Dlaczego trener uważa, że teraz jest lepiej?

Dlatego, że Polska Unia Karate skupia się tylko na jednym — na karate i jest związana tylko z WKF-em. Wszyscy ludzie związani z naszą organizacją, począwszy od prezesa i członków zarządu po trenerów, patrzą w jednym kierunku, w kierunku rozwoju. Chcemy, aby nasi zawodnicy byli jak najlepsi, żebyśmy mieli oczywiście medale na mistrzostwach świata, czy Europy w WKF-ie, co wcale nie jest taką prostą sprawą.