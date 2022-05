Jan Błachowicz o wymarzonym rywalu. Nie uwierzycie, z kim chciałby zawalczyć

Jan Błachowicz wkrótce ponownie wejdzie do oktagonu podczas jednej z gal organizowanej przez największą federację MMA na świecie, czyli UFC. Cieszynianin, który w pojedynku z Brazylijczykiem Gloverem Teixeirą stracił swój pas mistrzowski, zmierzy się z Aleksandarem Rakiciem. 39-latek zrobi wszystko, aby wrócić na zwycięską ścieżkę. Przed zbliżającą się wielkimi krokami walką z Austriakiem „Cieszyński Książę” postanowił wziąć udział w specjalnej sesji Q&A (pytanie i odpowiedź). Zawodnik MMA mierzył się z wieloma pytaniami od swoich fanów, a odpowiedź na jedno z nich wszystkich zszokowała.

Jan Błachowicz chciałby walczyć ze znanym prezydentem

Jan Błachowicz został zapytany o to, kto byłby jego wymarzonym rywalem. Po chwili jedyny polski mistrz UFC w historii wypalił, że bardzo chętnie skrzyżowałby rękawice z... prezydentem Federacji Rosyjskiej – Władimirem Putinem. – Pokazałbym mu to, co cały świat chciałby mu pokazać. Zobaczyłby, gdzie jest jego miejsce – rzucił 39-latek. Nie jest to pierwszy taki przypadek, w którym „Cieszyński Książę” zaskoczył swoich kibiców w mediach społecznościowych.

Cieszynianin znany jest z tego, że nie gryzie się w język i często mówi to, co myśli. Regularnie zabiera głos w sprawach, które komentowane są przez opinię publiczną i które nierzadko są kontrowersyjne. Tak też było w przypadku piłkarza Kurta Zoumy, gdy okazało się, że francuski obrońca znęcał się nad swoimi kotami. Jan Błachowicz wówczas ostro skrytykował zawodnika za to zachowanie.

Najbliższy pojedynek z udziałem 39-letniego Polaka odbędzie się podczas gali UFC Fight Night w Las Vegas. Walkę zaplanowano na sobotę, 14 maja. W Polsce zaś rozpocznie się ona w nocy z soboty na niedzielę.

Czytaj też:

Wspaniałe zachowanie Igi Świątek. Tym miłym gestem wsparła Ukrainę