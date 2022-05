Niesamowita metamorfoza Mariusza Pudzianowskiego przed KSW 70. Kibice nie kryją zaskoczenia

Walką wieczoru podczas gali KSW 70 będzie pojedynek Mariusza Pudzianowskiego i Michała Materli, którzy mają już duże doświadczenie w MMA. Były strongman ma na koncie 23 walki, z czego 16 wygranych. Utytułowany sportowiec w ostatnim czasie prezentował się z bardzo dobrej strony, czego dowodem są cztery wygrane pojedynki z rzędu – z Erko Juną, Nikolą Milanoviciem, Łukaszem Jurkowskim i Ousmane „Bombardierem” Dią.

KSW 70. Mariusz Pudzianowski jako „Chudzian”

Jeszcze bardziej imponującymi osiągnięciami może pochwalić się Materla, który jak do tej pory 39 razy wychodził do oktagonu. 37-latek przegrał zaledwie osiem pojedynków i jest uznawany za legendę dyscypliny, co oznacza, że Pudzianowskiego czeka trudne zadanie. Były strongman nie odpuścił jednak przygotowań do walki i postawił na redukcję masy ciała.

Podczas ceremonii ważenia okazało się, że Pudzianowski waży 116 kilogramów, a jego rywal 100,5 kg. Mimo tej różnicy internauci zwrócili uwagę przede wszystkim na zaskakującą metamorfozę byłego najsilniejszego człowieka na świecie. „Chudzian” – zażartował jeden z fanów komentujących zdjęcia Pudzianowskiego na Facebooku. „Widać tytaniczną pracę. Po swoje i emerytura” – stwierdził ktoś inny. „Forma jak nigdy” – czytamy w kolejnym komentarzu.

KSW 70. Kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 70 odbędzie się w sobotę 28 maja, a jej start zaplanowano na godz. 19. Na fanów mieszanych sztuk walki czekają pojedynki m.in. Ricardo Prasela z Danielem Omielańczukiem, Ivana Erslana z Rafałem Kijańczukiem, Radosława Paczuskiego z Jasonem Wilnisem czy Damiana Piwowarczyka z Bartoszem Leśko. Gala będzie transmitowana na platformie Viaplay.

