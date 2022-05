Materla jeszcze przed galą KSW 70 zaskoczył Pudzianowskiego. Jednym ruchem „przestawił” rywala

Galę KSW 70 poprzedziła uroczysta ceremonia ważenia, podczas której doszło do spotkania zawodników biorących udział w walce wieczoru. Pojedynek Mariusza Pudzianowskiego i Michała Materli wzbudza duże zainteresowanie, ponieważ w oktagonie zmierzą się doświadczeni, a przede wszystkim popularni zawodnicy.

KSW 70. Michał Materla zaskoczył Mariusza Pudzianowskiego

Były strongman ma na swoim koncie 23 walki, z czego 16 wygranych. Materla z kolei stoczył do tej pory 39 pojedynków, z czego przegrał tylko osiem. I chociaż 38-latek waży 15,5 kg mniej niż Pudzianowski, to najwyraźniej wciąż zachowuje imponującą siłę. Potwierdził to podczas wspomnianej ceremonii ważenia, kiedy to udało mu się zaskoczyć rywala.

Na nagraniu zamieszczonym przez Kanał Sportowy widać, jak Pudzianowski wyciąga rękę do Materli, a ten ściska ją na tyle mocno, że aż „przestawił” byłego strongmana. Internauci komentujący materiał na Twitterze zauważyli jednak, że Pudzianowski nie był przygotowany na takie zachowanie, i dlatego wyraźnie się poruszył. „Tu nie trzeba siły. Mariusz się nie spodziewał i stał w pionie” – stwierdził jeden z nich.

KSW 70. Mariusz Pudzianowski przeszedł metamorfozę

Jeszcze przed ceremonią ważenia swoją spektakularną metamorfozą pochwalił się Mariusz Pudzianowski. Były strongman wprawdzie waży 116 kilogramów, ale na zdjęciach zamieszczonych na Facebooku widać, że wyraźnie schudł oraz wyrzeźbił mięśnie.

Przemiana byłego najsilniejszego człowieka na świecie nie umknęła uwadze internautów. „Chudzian” – zażartował jeden z fanów komentujących zdjęcia Pudzianowskiego na Facebooku. „Widać tytaniczną pracę. Po swoje i emerytura” – stwierdził ktoś inny. „Forma jak nigdy” – czytamy w kolejnym komentarzu.

KSW 70. Kiedy i o której godzinie gala?

Gala KSW 70 rozpocznie się w sobotę 28 maja o godz. 19. Zanim Mariusz Pudzianowski i Michał Materla zmierzą się w walce wieczoru, na MMA czekają pojedynki m.in. Ricardo Prasela z Danielem Omielańczukiem, Ivana Erslana z Rafałem Kijańczukiem, Radosława Paczuskiego z Jasonem Wilnisem czy Damiana Piwowarczyka z Bartoszem Leśko. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Viaplay.

