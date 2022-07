Potężny nokaut Andrzeja Grzebyka przez Tomasza Romanowskiego. Podajemy wyniki walk z KSW 72

Wieczorem 23 lipca kibice mieszanych sztuk walki mogli kolejny raz delektować się walkami podczas 72. edycji KSW. W ringu pojawiło się wielu uznanych fighterów na czele z Tomaszem Romanowskim oraz Andrzejem Grzebykiem.

Tomasz Romanowski znokautował Andrzeja Grzebyka w KSW 72

Walka wieczoru nie trwała jednak długo. Ich pojedynek toczył się wyłącznie w stójce. Obaj zawodnicy postawili na wymianę ciosów oraz kopnięcia, jednak szybciej wyprowadzał je „Tommy”. To właśnie on jeszcze w pierwszej rundzie wyprowadził zresztą uderzenie, które zadecydowało o rezultacie całej walki. Lewy sierpowy Romanowskiego powalił Grzebyka, a kilka kolejnych ciosów zadanych mu już na macie sprawiło, że sędzia przerwał pojedynek i orzekł triumf pierwszego z wymienionych fighterów. Dla „Tommy’ego” był to trzeci triumf z rzędu w KSW.

Ponadto duże wrażenie na widzach mogły zrobić finisze walk Briana Hooia z Michałem Pietrzakiem oraz Dawida Śmiełowskiego z Patrykiem Kaczmarczykiem. Obie zakończyły się bowiem efektownymi, dość brutalnymi nokautami.

Komplet wyników KSW 72 w Kielcach

Walka wieczoru:

77,1 kg – Tomasz Romanowski pokonał Andrzeja Grzebyka przez TKO, runda 1, 3:53

Karta główna:

65,8 kg – Dawid Śmiełowski pokonał Patryka Kaczmarczyka przez KO, runda 2, 2:51

77,1 kg – Brian Hooi pokonal Michała Pietrzaka przez TKO, runda 1, 3:20

56,7 kg – Emilia Czerwińska pokonała Sarę Luzar-Smajić przez jednogłośną decyzję (29-27, 29-28, 29-28)

93 kg – Oumar Sy pokonał Bartłomieja Gładkowicza przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-26, 30-25)

61,2 kg – Patryk Surdyn pokonał Gustavo Oliveirę przez jednogłośną decyzję (30-26, 30-26, 30-26)

Karta wstępna:

70,3 kg – Yann Liasse pokonał Huberta Szymajdę przez jednogłośną decyzję (29-28, 30-26, 29-28)

77,1 kg – Robert Maciejowski pokonał Arkadiusza Kaszubę przez niejednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 28-29)

