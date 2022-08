Dramat Szymona Kołeckiego. Kariera zawodnika MMA zawisła na włosku

Trudny okres w swojej karierze sportowej przeżywa ostatnio Szymon Kołecki. Zawodnik ten swego czasu zmienił podnoszenie ciężarów na mieszane sztuki walki i do tego świata wszedł przebojem, szybko stając się wielką gwiazdą. W ostatnim czasie zrobiło się jednak o nim znacznie ciszej niż zazwyczaj. Jak czytamy na łamach „Super Expressu”, ma to związek z „potwornymi katuszami”, z którymi się zmaga. O swoim stanie zdrowia, planach i zagrożonej karierze opowiedział w rozmowie z Andrzejem Kostyrą.

Szymon Kołecki opowiedział o poważnej kontuzji. Co z karierą w MMA?

– Chodzę na salę do mojego klubu, codziennie robię tam rehabilitację. Kolega pyta się mnie, kiedy planuję trenować, a ja mu odpowiadam: Adam, ja nie planuję trenować, ja marzę o tym, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania – wyznał fighter. Dodał też, że ma problemy ze zwyczajnym poruszaniem się, podczas którego cały czas odczuwa ból

Uraz, o którym opowiadał Kołecki, dotyczy jego kolana. W ostatnich miesiącach przeszedł on już co prawda dwie artroskopie oraz osobny zabieg usunięcia przepukliny. Te jednak niewiele dały. Wszystko wskazuje na to, iż już niebawem zawodnik znów będzie musiał oddać się pod nóż. Tym razem mowa jest jednak o znacznie poważniejszej, bardziej inwazyjnej operacji.

– Jestem na etapie konsultacji, zrobiłem szereg badań i myślę, że do 15 sierpnia podejmę decyzję, co dalej. Wygląda na to, że niezbędny będzie kolejny zabieg. Już nie sama artroskopia, tylko podparta jakimś dodatkowym zabiegiem – stwierdził sportowiec. W związku z tym jego kariera zawisła na włosku. W tej chwili nie wiadomo, czy w ogóle będzie w stanie dalej walczyć, ponieważ dolegliwości są zbyt poważne.

Sukcesy Szymona Kołeckiego w podnoszeniu ciężarów i MMA

Szymon Kołecki jako sztangista zdobył srebrny medal igrzysk olimpijskich w Sydney w 2000 roku oraz złoty w Pekinie osiem lat później. Wielokrotnie znajdował się na podium mistrzostw świata i Europy. W MMA z kolei stoczył 11 zawodowych walk, z których wygrał aż 10. Przegrali z nim między innymi Mariusz Pudzianowski i Damian Janikowski.

Czytaj też:

Powstał serial o życiu Mike'a Tysona. Bokser nazywa twórców „złodziejami”