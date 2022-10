Stasiak i Ruchała nie zawiedli w walce wieczoru. Podajemy wyniki gali KSW 75

Niemal w ostatnim momencie zdecydowano, że to pojedynek Damiana Stasiaka i Roberta Ruchały zostanie walką wieczoru podczas KSW 75. Jak się okazało, był to wybór słuszny, ponieważ obaj fighterzy dali z siebie wszystko i swoją walką zaoferowali kibicom sporo emocji.

Emocjonujące starcie Damiana Stasiaka i Roberta Ruchały w KSW 75

Na takie wyróżnienie obaj sportowcy mogli liczyć dzięki niekorzystnemu splotowi wydarzeń dla dwóch innych zawodników. Pierwotnie bowiem planowano, aby w ramach walki wieczoru zmierzyli się ze sobą Ivan Erslan i Ibragim Chuzhigaev. Ten drugi jednak nie dostał pozwolenia na wjazd do Polski i w związku z tym organizatorzy musieli szukać nowego przeciwnika dla Erslana. Jako że ostatecznie nie udało się go znaleźć, na walkę wieczoru przesunięto właśnie rywalizację Stasiaka i Ruchały.

Jak się okazało, była to dobra decyzja, ponieważ Polacy stworzyli interesujące widowisko. Ich starcie toczyło się w szybkim i zmiennym tempie. Kilka razy obalali się, wstawali, obalali i znów wracali do stójki. Dzięki temu zwrotów akcji nie brakowało, a potyczka była dynamiczna. W drugiej rundzie Stasiak stawiał głównie na rozwiązania zapaśnicze, w czym jednak i jego rywal czuł się swobodnie. Starcie było więc wyrównane. Trzecia parta walki też była wyrównana, choć w pewnej chwili Ruchała wykorzystał to, że Stasiak opadł z sił. Wymiana ciosów trwała do samego końca.

W końcu o wyniku musieli zadecydować sędziowie, którzy podjęli niejednogłośną decyzję. Pierwszy uznał, że minimalnie lepszy był Stasiak (29:28), ale dwóch kolejnych ogłosiło odwrotny rezultat, czyli 29:28 dla Ruchały. W Związku z tym to on wygrał, zaliczając piątą z rzędu wygraną w KSW.

Wyniki gali KSW 75

65,8 kg: Robert Ruchała pokonał (8-0, 3 Sub) Damiana Stasiaka (13-9, 1 KO, 10 Sub) przez niejednogłośną decyzję (29:28, 29:28, 28:29)

120,2 kg: Daniel Omielańczuk (26-13-1, 6 KO, 10 Sub) pokonał Michala Martínka (10-4, 6 KO, 1 Sub) przez niejednogłośną decyzję (29:28, 29:28, 27:30)

93 kg: Luis Henrique da Silva (19-8, 17 KO, 1 Sub) pokonał Tomasza Narkuna (18-6, 3 KO, 14 Sub) przez nokaut w drugiej rundzie

65,8 kg: Adam Soldaev (7-1, 4 KO, 1 Sub) pokonał Ołeksija Poliszczuka (10-4, 2 KO, 5 Sub) przez jednogłośną decyzję (30:27, 29:28, 29:28)

93 kg: Mădălin Pîrvulescu (5-0, 5 KO) pokonał Adama Tomasika (6-2, 2 KO, 3 Sub) przez nokaut w pierwszej rundzie.

70,3 kg: Yann Liasse (8-1, 1 KO, 5 Sub) – Adrian Gralak (5-0, 2 KO, 1 Sub) - walka nierozstrzygnięta (no contest)

61,2 kg: Kamil Szkaradek (3-0, 1 KO) pokonał Davida Martinika (5-5, 2 KO, 2 Sub) przez jednogłośną decyzję (29:28, 30:27, 30:27)

56,7 kg: Adrianna Kreft (4-0, 1 KO, 1 Sub) pokonała Petrę Částkovą (6-5, 1 KO, 1 Sub) przez jednogłośną decyzję (29:28, 29:28, 29:28)

