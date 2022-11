Jan Błachowicz stanie do walki o pas mistrzowski UFC. Wielka szansa Polaka

Niespodziewanie Jan Błachowicz będzie mógł ponownie zawalczyć o pas mistrzowski w swojej kategorii wagowej w UFC. Kibice nie doczekają się bowiem głośno zapowiadanego rewanżu pomiędzy Jirim Prochazką (29-3-1) i Gloverem Teixeirą (33-8). Czeski zawodnik podczas przygotowań doznał poważnej kontuzji i nie będzie mógł stanąć naprzeciw Brazylijczyka. Jego walka miała być głównym wydarzeniem grudniowej gali UFC 282 w Las Vegas, dlatego organizatorzy namówili wojownika do zwakowania pasa.

Błachowicz vs Ankalajew

Jan Błachowicz (29-9) w głównej walce wieczoru zmierzy się z Magomiedem Ankalajewem (18-1) i stanie przed szansą odzyskania pasa mistrzowskiego, utraconego na rzecz Glovera Teixeiri. Rywala będzie miał jednak wyjątkowo trudnego. Ankalajew ma świetny rekord i od czasu przegranej w debiucie w UFC, kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa.

Walkę Jana Błachowicza z Magomiedem Anakaljewem obejrzeć będzie można w nocy z soboty na niedzielę 11 grudnia. W ramach UFC 282 zawalczą także Paddy Pimblett vs JaredGordon, Robbie Lawler vs Santiago Ponzinibbio czy Bryce Mitchell vs Ilia Topuria.

Jan Błachowicz i pas UFC



We wrześniu 2020 roku Jan Błachowicz zdobył pas UFC. Wygrał wtedy na gali Ultimate Fighting Championship 253 przez TKO w drugiej rundzie z Dominickiem Reyesem z USA. Rok później dwukrotnie stanął do walki o obronę pasa. Najpierw w marcu pewnie pokonał na punkty Israela Adesanyę, a w październiku na gali UFC 267 „Cieszyński Książę” stanął w szranki z Gloverem Teixeirą. Niestety Polak ten pojedynek przegrał i pas powędrował w ręce Brazylijczyka.

Prochazka kazał czekać Polakowi



Kiedy Błachowicz zwyciężył 15 maja 2022 roku z Aleksandarem Rakiciem, pojawiła się szansa, by odzyskał pas UFC. W międzyczasie Teixeira stracił pas na rzecz Jirima Prochazki i wiele wskazywało na to, że to jednak Polak będzie jego następnym przeciwnikiem. Czeski zawodnik zdradził jednak w TVP Sport, że najpierw pozwoli na rewanż Brazylijczykowi. Zapytany, co Błachowicz musi zrobić, by zostać pretendentem do walki o pas, odpowiedział, że dla niego to bez znaczenia. – Przede mną rewanż z Gloverem. Chcę wygrać i być gotowy na następne wyzwania – mówił jeszcze jakiś czas temu.

