Enigmatyczny post Joanny Jędrzejczyk na Instagramie. Myśli o wznowieniu kariery?

Gdy jakiś czas temu Joanna Jędrzejczyk ogłosiła zakończenie kariery, z jednej strony wywołało to falę emocjonalnych reakcji, a z drugiej mało kto dziwił się, iż dokonała takiego wyboru. Niby świat sportów walki tracił swoją żywą legendę, ale też sama zawodniczka, mając 35 lat, czuła, że już nie daje rady rywalizować na najwyższym poziomie, którego od siebie oczekuje. Dlatego tym bardziej zaskakuje to, co mówi i robi od pewnego czasu.

Joanna Jędrzejczyk zakończyła karierę w 2022 roku

Przypomnijmy, że olsztynianka zdecydowała się na przejście na emeryturę w czerwcu ubiegłego roku zaraz po nieudanej walce z Weili Zhang. Zawodniczka z Chin bardzo szybko przeszła z Polką do parteru, a potem wyprowadziła kilka mocnych ciosów. Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie, gdy Jędrzejczyk padła na deski po potężnym ciosie rywalki.

Po porażce 35-latka miała mocne poczucie zawodu i dlatego na konferencji prasowej ogłosiła, że rezygnuje z dalszych startów. Wydaje się jednak, że żałuje tak pochopnego postawienia sprawy. Już w listopadzie się wahała. – Czasami czuję, iż powinnam dać sobie jeszcze jedną walkę, taki ostatni taniec dla fanów, bo nie było na to czasu – mówiła podczas spotkania z dziennikarzami przed UFC 281.

Joanna Jędrzejczyk znów trenuje. Ten post na Instagramie wywołał falę spekulacji

Niewykluczone zatem, że Jędrzejczyk jeszcze wróci do walki. Taki trop sugeruje post, który opublikowała na swoim Instagramie. Widać na nim samą olsztyniankę pozującą obok trenera z klubu American Top Team, jednego z najlepszych w świecie MMA. To właśnie tam trenowała Polka w ostatnich latach pod okiem Mike’a Browne’a.

Najbardziej wymowny w tej historii jest jednak podpis, który umieściła pod fotografią. „Jak dobrze jest być tu z powrotem wraz z moimi ludźmi” – napisała i oznaczyła profil wspomnianego wcześniej klubu. W sieci momentalnie ruszyła fala spekulacji na temat tego, że niebawem olsztynianka wróci do ringu. Sama nie zdradziła na ten temat więcej informacji.

