Podano wstępne przyczyny śmierci Mateusza Murańskiego. Lekarze przekazali ważne informacje

Śmierć Mateusza Murańskiego cały czas wzbudza szok fanatyków gal freak fightowych, których 29-latek był bezapelacyjną gwiazdą. Mężczyzna został znaleziony w swoim mieszkaniu w Gdyni po tym, jak nie dawał sygnałów życia najbliższym. Wkrótce jego ojciec, Jacek Murański ma stoczyć walkę na High League 6 z Marcinem Najmanem, jednak prawdopodobnie się ona nie odbędzie. Teraz pojawiły się pierwsze fakty, dotyczące zgonu młodego freakfightera.

Wstępna przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego

Dziennikarze „Super Expressu” skontaktowali się z lekarzami, którzy zawiadomili nieoficjalnie, że zgon Mateusza Murańskiego miał nastąpić ok. sześć godzin przed jego odnalezieniem. Zawodnik High League miał umrzeć ok. godz. 5:00 lub 6:00 rano. Medycy wstępnie stwierdzili obrzęk płuc i podniesioną temperaturę ciała, co było efektem zatrucia lekami lub środkami odurzającymi.

Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podała, że na piątek zaplanowana została sekcja zwłok, dzięki której będzie można potwierdzić ustalenia lekarzy. Przeprowadzone zostaną również badania toksykologii, których wyniki zostaną podane kilka tygodni później.

Wojciech Gola pożegnał Mateusza Murańskiego

Włodarz Fame MMA, Wojciech Gola, w której Mateusz Murański występował, opublikował w mediach społecznościowych wpis, którym pożegnał 29-latka.

„Jeszcze nie wierzę w to, co się dzisiaj wydarzyło. Mateusz odszedłeś od nas zdecydowanie zbyt szybko. Miałeś jeszcze mnóstwo planów i marzeń do zrealizowania. Miałem zaszczyt poznać Twoją prywatną twarz, zawsze uśmiechniętą i pełną energii. Trudno jest pisać te słowa, ale żegnaj Mati” – napisał.

