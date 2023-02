Wielka walka w polskim boksie. Mistrzowie skrzyżują rękawice

Polski świat boksu będzie miał przed sobą nie lada gratkę, o której poinformował Andrzej Wawrzyk. Zawodnik, który w przeszłości wygrał z Marcinem Najmanem walkę o pas mistrza Polski wagi ciężkiej, a jego rekord wynosi 33-2 ostatni pojedynek z Michałem Bołozem, który odbył się w 30 września 2022 roku w Łomży, przegrał już w drugiej rundzie przez nokaut. Teraz będzie chciał ponownie udowodnić swoją wartość, krzyżując rękawice z innym utytułowanym polskim bokserem.

Andrzej Wawrzyk zmierzy się z Mariuszem Wachem

Ostatnie lata dla Andrzeja Wawrzyka nie były związane z boksem. Przed wcześniej wspomnianą porażką 35-latek po raz ostatni wyszedł do ringu 17 września 2016 roku, kiedy to wygrał tytuł Mistrza Polski w wadze ciężkiej w walce przeciwko Albertowi Sosnowskiemu przez techniczny nokaut w szóstej rundzie. Tymczasem okazuje się, że to nie były jego ostatnie słowa i ma zamiar wyjść do ringu, by powalczyć z innym polskim mistrzem.

Mariusz Wach nie ma za sobą łatwego okresu. 43-latek ostatnią walkę wygrał 12 czerwca 2020 roku z Kevinem Johnsonem przez decyzję sędziów. Następnie stoczył trzy pojedynki i wszystkie przegrał. W 2022 roku podjął rękawice z Arsłanbiekem Machmudowem oraz Kevinem Lereną. W ten sposób stracił pasy WBC-NABF, WBA-NABA oraz IBO Intercontinental w wadze ciężkiej.

Kiedy odbędzie się walka Andrzeja Wawrzyka z Mariuszem Wachem?

Niewiele wskazuje na to, by walka Wawrzyka i Wacha miała nie cieszyć się dużym zainteresowaniem. Forma obu Panów pozostawia wiele do życzenia, zatem polscy kibice boksu, szczególnie ci, którzy w przeszłości śledzili ich poczynania na ringu, dostaną nie lada gratkę. Pojedynek Andrzeja Wawrzyka z Mariuszem Wachem odbędzie się 8 kwietnia w Chicago.

