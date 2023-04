Ukraiński mistrz sportów walki kolejną ofiarą wojny. Zginął zaledwie w wieku 21 lat

Rusłan Piskowy zginął podczas walk o obronę Ukrainy przed rosyjskim najeźdźcą. Tragiczne wieści przekazał serwis Muay Thai Ukraina. Piskowy był sześciokrotnym mistrzem Ukrainy oraz srebrnym medalistą MŚ w sztukach walki, konkretnie K1.

Nie żyje wicemistrz świata, Rusłan Piskowy zginął na wojnie

Informacja o śmierci Piskowego wstrząsnęła światem sportów walki. Ukrainiec w mediach społecznościowych relacjonował, jak wygląda sytuacja na froncie. Wojownik od dłuższego czasu wspierał ukraińskie wojska w walce z rosyjskim najeźdźcą. Kilka dni temu na stories na Instagramie mężczyzna umieścił zdjęcie pocisków, służących do broni maszynowej. Jak się okazało, to było ostatnie zdjęcie umieszczone na profilu ukraińskiego zawodnika.

Piskowy w swojej karierze sportowej walczył w kategorii do 70 kg. Co do jego specjalizacji w sztukach walki, najlepiej czuł się w formule K-1. Zawodnicy używają w niej niemal wszystkich technik bokserskich i nożnych. Różnica pomiędzy popularniejszym na świecie MMA jest taka, że nie można decydować się na obalenia zapaśnicze czy walkę w parterze. Dodatkowo zabronione są uderzenia łokciami.

Poruszające pożegnanie ukraińskiego mistrza

Internauci są poruszeni śmiercią Piskowego. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów żegnających mającego 21 lat sportowca, który poległ na wojnie.

„W bitwach o Donbas zginął mistrz kickboxingu, który został wojennym wojownikiem. Srebrny medalista mistrzostw świata, sześciokrotny mistrz Ukrainy, finalista mistrzostw Europy w K-1” – napisał jeden z kibiców o nazwie Zlatti71 na Twitterze.

Piskowy został również pożegnany przez swoją partnerkę na Instagramie, w szczególnie poruszający sposób. Zamieściła ona czarno-białe zdjęcie, na którym jest tragicznie zmarły Ukrainiec, z uśmiechem na twarzy – w stroju wojskowym.

instagram

„Moje serce jest roztrzaskane na kawałki... moja dusza... moje życie... na zawsze…” – napisała pogrążona w żałobie partnerka Piskowego.

