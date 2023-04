Andrzej Gołota twierdzi, że został oszukany. Chodzi o walki o tytuł mistrza świata

Walka Łukasza Różańskiego w hali G2A Arena w Jasionce zakończyła się już w pierwszej rundzie. Polak skutecznie „zbombardował” Alena Babicia i zgarnął jeden z najważniejszych dla boksera pasów. Andrzej Gołota miał tę okazję czterokrotnie, ale żadnej z nich nie wykorzystał. Emerytowany pięściarz niejednokrotnie wracał wspomnieniami do tych walk, ale tym razem nieco poniosła go frustracja. Otwarcie twierdzi, że został oszukany. I to nie raz.

Andrzej Gołota twierdzi, że został oszukany

Polscy fani boksu, wspominając walki Andrzeja Gołoty, najbardziej emocjonalnie podchodzą do starć pięściarza o pasy mistrza świata z Chrisem Byrdem i Johnem Ruizem, które odbyły się w 2004 roku. Madison Square Garden w Nowym Jorku zapełniło się wówczas po brzegi, a wielu Polaków było obecnych przy ringu. Do dziś trwają dyskusje, czy niejednogłośny werdykt punktowy po walce z Byrdem nie był na niekorzyść Gołoty. Wówczas padł remis i pas mistrzowski pozostał w posiadaniu Amerykanina.

Natomiast w starciu z Ruizem Polak posłał go na deski już w 2. rundzie, dzięki czemu premiował go nokdaun, a ponadto miał lepszy stosunek celnych ciosów. Podczas przytoczonej gali w Jasionce 55-latek zasiadł w studiu TVP Sport, odpowiadając na kilka pytań, dotyczących jego kariery sportowej i wspomnianych walk. Kiedy dziennikarka powiedziała, że gościem jest czterokrotny pretendent do tytułu, Andrzej Gołota powiedział: – Wiesz co, było jedno oszustwo. Albo i dwa – stwierdził, po chwili dodając: – Pierwsze moje podejście do mistrzowskiego pasa potraktowałem zbyt poważnie. Powinienem podejść do tego wydarzenia bardziej na luzie – słuchamy.

Pozostałe walki Andrzeja Gołoty o pas mistrza świata

Choć Andrzej Gołota przegrał cztery walki o pas mistrza świata, to Polacy zakochali się w jego boksie. Pierwszą szansę miał 4 października 1997 roku podczas starcia z Brytyjczykiem Lennoxem Lewisem, jednak przegrał ją dotkliwie. Walka trwała zaledwie 95 sekund. Z kolei ostatnia okazja na zdobycie tytułu mistrzowskiego miała miejsce w 2005 roku, kiedy jego przeciwnikiem był Lamon Brewster.

Czytaj też:

Andrzej Gołota dostał wezwanie do wojska. Żona boksera zdradziła, czy 54-latek pojawi się w WKUCzytaj też:

Łukasz Różański oddał pas mistrza świata. Zdradził, dlaczego to zrobił