Jan Błachowicz grzmi po tragedii Kamilka z Częstochowy. Poruszający wpis zawodnika MMA

Tragedią 8-letniego Kamilka z Częstochowy w ostatnich dniach żyje cała Polska. Po miesięcznej walce lekarzy o jego życie, chłopiec zmarł w wyniku zakażenia organizmu, które wdało się poprzez rany zadane mu przez ojczyma. Mężczyzna regularnie znęcał się nad synem swojej kobiety. Miał go bić, kopać, przypalać papierosami, polewać wrzątkiem czy umieszczać na rozgrzanym piecu węglowym. Co więcej, matka dziecka w ogóle nie reagowała, a czasami pomagała 27-letniemu Dawidowi B. w torturowaniu chłopca.

Jan Błachowicz zareagował na tragedię 8-letniego Kamila z Częstochowy

Polacy są wstrząśnięci losem, jaki zadano chłopcu. Kamil już w przeszłości miał uciekać z domu, ponieważ bał się w nim przebywać. Przedstawiciele świata sportu licznie zabrali głos w tej sprawie, w tym m.in. Jan Błachowicz. Polski zawodnik MMA jest wściekły, że takie rzeczy mają miejsce w naszym kraju i upatruje winy w systemie i ludziach.

„Jestem wściekły i nie nazwę osób, które zabiły Kamilka ludźmi. To potwory w ludzkiej skórze, które nie zasługują na litość. Problemem jest nie tylko dziurawy od lat system, ale także to, że ludzie wybierają nie widzieć takich sytuacji. A niestety wokół nas jest ich więcej i cierpią niewinne dzieci” – rozpoczął swój wpis 40-letni wojownik.

Jan Błachowicz: Otwórzmy oczy

Były mistrz świata UFC zaznaczył, że takie sprawy nie mogą przechodzić obojętnie, kiedy ktoś wie o ich istnieniu. Pochylił się nad losem chłopca i apeluje, by reagować oraz zgłaszać podobne przypadki odpowiednim służbom.

„Nie możemy dopuścić do kolejnych tragedii. To nie może skończyć się na dzisiejszym oburzeniu i powrocie do codziennego życia. Zło karmi się obojętnością i bezczynnością. Nie bagatelizujmy żadnych objawów. Otwórzmy oczy i reagujmy, gdy mamy podejrzenie, że dzieje się coś złego. Kamilku, tak mi przykro. Zasługiwałeś – jak każde dziecko – na dużo lepszy los” – dodał Jan Błachowicz.

instagramCzytaj też:

Jan Błachowicz wróci do oktagonu UFC? Zaczepił potencjalnego rywalaCzytaj też:

Jan Błachowicz wskazał najlepszego polskiego wojownika MMA w historii. Stanowcza wypowiedź